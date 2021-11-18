На Донбассе ранены трое бойцов ВСУ, оккупанты 9 раз нарушили "тишину"

В результате вражеских обстрелов на Донбассе сегодня ранены трое украинских военнослужащих. Им была оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В вечерней сводке говорится, что с начала суток роSSийские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Семь из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. В районе Новоалександровки оккупанты произвели обстрел из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Золотого-4 роSSийские наемники дважды обстреляли украинские позиции, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Кряковки и Прицепиловки вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм. В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции украинской армии у Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Напомним, вчера, 16 ноября, оккупационные войска 13 раз открывали огонь на Донбассе. Один украинский военный получил ранение.