Львовский антивакцинатор Стахив не пришел в суд на избрание меры пресечения

Подозреваемый якобы поехал на лечение в Сваляву.

Львовский антивакцинатор Стахив не пришел в суд на избрание меры пресечения
Фото: Facebook / Остап Стахив

Галицкий районный суд Львова не смог избрать меру пресечения антивакцинатору Остапу Стахиву, подозреваемому в попытке свержения власти, поскольку он не явился на заседание.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Его адвокат заявил в суде, что Стахив находится на стационарном лечении в городе Свалява Закарпатской области.

В связи с этим судья Олег Юркив перенес рассмотрение ходатайства о мере пресечения на 12:00 18 ноября.

"Суд позволяет задержать Стахива для его участия в судебном заседании для избрания меры пресечения при условии возможности его участия в судебном заседании", - сказал судья.

Также суд постановил, что следует дополнительно проверить местонахождение подозреваемого.

"Если выяснится, что он находится в стационаре в больнице, нужно потребовать заключения, что он может принять участие в заседании", - сказал судья.

И.о. директора Свалявской городской больницы Василий Кошеля подтвердил Zaxid.net, что к ним в среду, 17 ноября, в обед обратился пациент 1985 года рождения. "Это было самообращение, этот пациент поступил в больницу сегодня в обед. У него жалобы на сердечные проблемы, пока он находится на обследовании", - отметил медик.

Он добавил, что пациент официально оплатил услуги по тарифам больницы – более 4 тысяч гривен. На вопрос, наведывались ли к пациенту правоохранители, врач отметил, что "пока нет, но запрос есть".

Напомним, что Остап Стахив считается лидером движения антивакцинаторов Украины. Во вторник, 16 ноября, СБУ объявила ему подозрение и заявила, что он вел переписку о захвате власти в Украине с гражданами РоSSии.

Ему инкриминировали ст.109 Уголовного кодекса, то есть действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Эта статья предусматривает до 10 лет тюрьмы.

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