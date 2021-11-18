Рада приняла закон об ответственности за реализацию лекарственных средств детям до 14 лет

Соответствующие изменения будут внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Рада приняла закон об ответственности за реализацию лекарственных средств детям до 14 лет
Фото: tovtao.te.ua

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за реализацию лекарственных средств малолетним лицам (№5123-1).

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а именно – дополняется Кодекс новой статьей 42-5, устанавливающей ответственность за продажу (в том числе, с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом) и доставку лекарственных средств малолетним лицам.

Также для приведения в соответствие с предложенными изменениями вносятся соответствующие изменения в статьи 221 и 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, 15 июля Рада во втором чтении приняла законопроект, запрещающий продажу лекарственных средств детям. Он предусматривает запрет на продажу лицам младше 14 лет во всех аптечных заведениях. В случае возникновения сомнения в возрасте покупателя, отпуск лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.

В феврале этого года две школьницы 12 и 13 лет в Боярке Киевской области отравились приобретенными таблетками. Один ребенок умер, другой был госпитализирован. Это не единственный случай отравления несовершеннолетних аптечными препаратами.

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