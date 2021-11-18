Байден запретил въезд в США президенту и первой леди Никарагуа

Выборы президента Никарагуа, на которых в пятый раз победил Ортега, сопровождались репрессиями против его оппонентов.

Президент США Джо Байден запретил въезд президенту и первой леди Никарагуа – Дэниелю и Росарио Ортега – из-за антидемократических действий, имевших место перед выборами.

Фото: Wiki Дениэль Ортега

Росарио Ортега также является первым вице-президентом. Под ограничение въезда в США попали и члены правительства, пишет Insider. Reuters добавляет, что санкции касаются и судей, а также выборных лиц, таких, как как мэры городов.

"Недемократические авторитарные действия правительства Ортеги нанесли вред избирательному процессу и лишили граждан Никарагуа права избирать своих лидеров на свободных и честных выборах", – заявил американский президент.

Дэниэль Ортега впервые пришел к власти в 1979 году в результате Сандинистского переворота, когда режим президента Анастасио Сомосы был свергнут. Во главе хунты стали Ортега и его братья.

В 1984 году Ортега был избран президентом на выборах. Его власть поддерживали СССР и Куба.

В 1990 году Дэниэль Ортега ушел в отставку, а власть передал собственноручно избранному президенту. Уже в 2006 году Ортегу снова избрали президентом и переизбрали в 2011-м (для этого изменили конституцию) и в 2016-м году.

В 2021 году его снова переизбрали, уже на пятый срок. Перед этим были задержаны ключевые соперники Ортеги среди кандидатов в президенты – им инкриминировали "государственную измену".

Репрессии также происходили против оппозиционных журналистов, лидеров гражданского общества, студенческих лидеров. В администрации Байдена отметили, что члены семей и СМИ сообщают, что некоторые заключенные значительно похудели во время заключения, не могут ходить без помощи, их содержали в одиночных камерах и подвергали частым и продолжительным допросам.

"Физическое и психологическое насилие над политическими заключенными со стороны полиции и тюремной администрации невыносимо и нетерпимо", - подытожили в Белом доме.

В 2018 году во время протестов граждан Никарагуа против повышения налогов режимом Ортеги погибли около 300 митингующих и 20 правоохранителей.

Напомним, Украина ввела против Никарагуа санкции за самовольно открытое "представительство" в Крыму. Никарагуа считает, что оккупированный полуостров – это роSSийская территория.