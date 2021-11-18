?Украина и Британия не хотят вражды с Россией, но обеспокоены ее действиями вблизи украинской границы

Министр обороны Украины Алексей Резников и государственный секретарь по обороне Великобритании Бен Уоллес выразили обеспокоенность наращиванием роSSийских войск вблизи украинских границ.

Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам двусторонней встречи, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Резников и Уоллес отметили, что Украина и Великобритания - стратегические партнеры в сфере безопасности и обороны.

Отмечается также, что на прошлой неделе в Лондоне было подписано Межправительственное рамочное соглашение, продлевающее реализацию совместных проектов по развитию возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, согласно договоренностям, достигнутым в июне.

"Сегодняшняя встреча - очередной этап двустороннего сотрудничества для повышения обороноспособности Украины и развития взаимосовместимости. Наши правительства не желают быть враждебными или стремиться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать РоSSийскую Федерацию. Мы обеспокоены наращиванием войск и активностью РоSSии около границ Украины. Национальный суверенитет и территориальная целостность Украины неоспоримы. Великобритания стоит бок о бок с народом Украины и будет продолжать свою незыблемую преданность делу его поддержки. Мы непоколебимы в этой поддержке и вместе мы остаемся внимательными и объединенными в защите наших общих ценностей и свобод", - отмечается в совместном заявлении.

Напомним, 16 ноября Уоллес приехал в Украину с рабочим визитом на фоне значительного сосредоточения войск РФ неподалеку от Украины. Ранее начальник Генерального штаба Великобритании Ник Картер заявил, что Великобритания должна быть готова к войне с Россией , хотя он и не верит, что Владимир Путин действительно хочет "горячей войны" с Западом.