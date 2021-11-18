Украина и Британия не хотят вражды с Россией, но обеспокоены ее действиями вблизи украинской границы

Секретарь по обороне Уоллес выразил Украине поддержку.

?Украина и Британия не хотят вражды с Россией, но обеспокоены ее действиями вблизи украинской границы
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников и государственный секретарь по обороне Великобритании Бен Уоллес выразили обеспокоенность наращиванием роSSийских войск вблизи украинских границ.

Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам двусторонней встречи, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Резников и Уоллес отметили, что Украина и Великобритания - стратегические партнеры в сфере безопасности и обороны.

Отмечается также, что на прошлой неделе в Лондоне было подписано Межправительственное рамочное соглашение, продлевающее реализацию совместных проектов по развитию возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, согласно договоренностям, достигнутым в июне.

"Сегодняшняя встреча - очередной этап двустороннего сотрудничества для повышения обороноспособности Украины и развития взаимосовместимости. Наши правительства не желают быть враждебными или стремиться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать РоSSийскую Федерацию. Мы обеспокоены наращиванием войск и активностью РоSSии около границ Украины. Национальный суверенитет и территориальная целостность Украины неоспоримы. Великобритания стоит бок о бок с народом Украины и будет продолжать свою незыблемую преданность делу его поддержки. Мы непоколебимы в этой поддержке и вместе мы остаемся внимательными и объединенными в защите наших общих ценностей и свобод", - отмечается в совместном заявлении.

Напомним, 16 ноября Уоллес приехал в Украину с рабочим визитом на фоне значительного сосредоточения войск РФ неподалеку от Украины. Ранее начальник Генерального штаба Великобритании Ник Картер заявил, что Великобритания должна быть готова к войне с Россией, хотя он и не верит, что Владимир Путин действительно хочет "горячей войны" с Западом.

По данным британских СМИ, Великобритания готова отправить в Украину 600 десантников в случае вторжения РоSSии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашениеКлиматическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
В Польшу прорвались почти 50 мигрантов
Франция решила не закрывать границы для украинцевФранция решила не закрывать границы для украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Боррель: Соглашение об ассоциации Украина-ЕС не предусматривает оборонный альянсБоррель: Соглашение об ассоциации Украина-ЕС не предусматривает оборонный альянс
Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, - ЗеленскийУкраина прошла пик заболеваемости COVID-19, - Зеленский
Нардепов Буймистер и Дмитрука хотят исключить из состава парламентских комитетовНардепов Буймистер и Дмитрука хотят исключить из состава парламентских комитетов
Украина получила от США 80 тонн боеприпасовУкраина получила от США 80 тонн боеприпасов
Британия должна быть готова к войне с РоSSией, - министр обороны КартерБритания должна быть готова к войне с РоSSией, - министр обороны Картер
Резников напомнил об уголовной ответственности за помощь нелегалам в пересечении границыРезников напомнил об уголовной ответственности за помощь нелегалам в пересечении границы
Украина готовится к разным сценариям на польско-белорусской границе, – ДаниловУкраина готовится к разным сценариям на польско-белорусской границе, – Данилов
Лукашенко хочет разместить "Искандеры" у границы с УкраинойЛукашенко хочет разместить "Искандеры" у границы с Украиной
Определены 10 участков, где мигранты могут подойти к украинской границе – МонастырскийОпределены 10 участков, где мигранты могут подойти к украинской границе – Монастырский
Латвия и Греция решили не закрывать границы для украинцевЛатвия и Греция решили не закрывать границы для украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости