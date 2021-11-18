На границе с Беларусью во время столкновений с мигрантами были травмированы девять польских правоохранителей

Один из пострадавших был госпитализирован с подозрением на перелом черепа.

Девять польских стражей порядка получили травмы во время столкновений с вооруженными камнями мигрантами на границе Польши и Беларуси. Одного полицейского госпитализировали с подозрением на перелом черепа после удара, сообщает Polskie Radio со ссылкой на официальные заявления.

Шесть других офицеров полиции – пять мужчин и женщина – получили менее серьезные ранения от ударов камнями и другими предметами, которые бросали из-за линии границы.

Столкновения с мигрантами, 16.11.2021
Фото: Twitter Polska Policja
Столкновения с мигрантами, 16.11.2021

Кроме полицейских также пострадали пограничница и солдат.

Министерство обороны Польши отметило, что в атаке мигрантов преимущественно участвовали "молодые, агрессивные" мужчины.

Напомним, что с лета 2021 года Беларусь стала транзитным маршрутом для мигрантов из Ирака, Сирии и Йемена, желающих попасть в Европейский союз.

Белорусский режим начал целенаправленно организовывать перевозку мигрантов, избрав жертвой сначала Литву, а затем Латвию и Польшу.

Это началось после того, как ЕС ввел против Александра Лукашенко секторальные санкции за принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционного блогера.

7 policjant?w rannych podczas atak?w w dniu dzisiejszym.
To m. in. policjant uderzony kamieniem w g?ow? i przewieziony do szpitala; policjantka z urazem g?owy przewieziona do szpitala oraz 5 policjant?w z obra?eniami r?k i n?g. Obra?enia powstaly po rzucanych w nas przedmiotach. pic.twitter.com/W484suRdy3

— Polska Policja ?? (@PolskaPolicja) November 16, 2021

Ситуация накалилась в начале ноября, когда на польской границе в нейтральной полосе застряли до 5 тысяч мигрантов. В Польшу их не пускают, а возвратиться в Беларусь им не дают силовики. Люди вынуждены жить в своеобразных лагерях. Кроме того, белорусские силовики организованно приводят мигрантов к польским КПП.

14 ноября Пограничная служба Польши предупредила, что Беларусь готовит мигрантов к масштабной попытке прорыва границы с поляками.

15 ноября мигранты переместились в соседний с лагерем пункт пропуска "Брузги - Кузьница". 16 ноября мигранты на границе с Польшей начали атаковать польский КПП. Правоохранители были вынуждены применить против них водометы и слезоточивый газ.

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