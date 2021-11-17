Кива заявил, что его лишили звания кандидата наук

Комиссия Министерства образования не обнаружила в его "исследовании" новизны.

Кива заявил, что его лишили звания кандидата наук
Фото: facebook.com/kivailya

Народный депутат от "Оппозиционной платформы за жизнь" Илья Кива заявил, что вслед за изъятием наградного оружия его также лишили звания кандидата наук.

Комиссия Министерства образования приняла такое решение, поскольку не обнаружила новизны в его "исследовании", передает УНИАН.

"Власти не только лишили меня наградного пистолета, но и сегодня во время обыска заставили комиссию в Министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации и нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны. Это очередной формальный повод власти меня дискредитировать", – заявил депутат.

Он добавил, что сегодня также прошли обыски в квартире, где проживает его вторая дочь, по тем же статьям.

Кива подчеркнул, что будет оспаривать в суде решение МВД об изъятии оружия, а также МОН - о лишении его ученой степени.

В апреле этого года Кива защитил диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Защита прошла в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

16 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил Илью Киву права на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году.

Месяцем ранее Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявил, что является лидером "антифашистского движения", стреляет из автомата в воздух на фоне фейерверка. Кива объяснил, что так он отмечает гибель Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский. После этого против Кивы открыли уголовное дело за стрельбу из автомата.

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