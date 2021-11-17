Суд назначил Тупицкому залог 45 тысяч гривень, - адвокат

В то же время суд отказал в удовлетворении ходатайства о возложении на Тупицкого других обязанностей, о которых просил прокурор.

Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому в виде залога в размере 45 тысяч гривень.

Об этом "Укринформу" сообщил адвокат Александр Телешецкий.

“Да, действительно, рассматривалось такое ходатайство прокурора. И единственная обязанность, которая была возложена (на Тупицкого – ред.) – не общаться с рядом свидетелей по поводу обстоятельств, являющихся предметом судебного разбирательства”, - сказал защитник.

Телешецкий уточнил, что в то же время суд отказал в удовлетворении ходатайства о возложении на Тупицкого других обязанностей, о которых просил прокурор, в частности, сдачи загранпаспорта, ношенич электронного браслета и запрета на посещение помещения Конституционного Суда.

На прошлой неделе Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора передали суду обвинительный акт по второму уголовному делу против Александра Тупицкого. Его вместе с главным бухгалтером Конституционного суда обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы (Клиент Казначейства – Казначейство).

Тупицкого также судять по обвинению в даче лживых показаний и попытке подкупа свидетеля (ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины). При этом сам Тупицкий отказался признавать себя подозреваемым.

Из-за этого уголовного дела его отстранили от исполнения обязанностей главы Конституционного суда.