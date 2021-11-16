СБУ предупредила хищение запчастей к военной бронетехнике в Николаевской области

Стоимость всех запчастей составила около 500 тыс. грн.

Фото: СБУ

Двое работников "Николаевского бронетанкового завода" пытались незаконно продать со складов предприятия детали, предназначенные для ремонта военной техники в районе ООС. Как сообщает пресс-служба СБУ , нехватка таких запчастей могла нанести вред обороноспособности Украины.

“Спецслужбой установлено, что в рамках выполнения Государственного оборонного заказа два ответственных лица госпредприятия пытались "сбыть" детали и агрегаты к БТР и БРДМ. Злоумышленники, злоупотребляя служебным положением, вносили ложные сведения в товарно-сопроводительную документацию. Стоимость всех запчастей составляла около 500 тыс. грн”, - говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств преступления и установления и привлечения к ответственности причастных лиц.

Ранее сообщалось, что контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили функционирование канала незаконной переправки за границу авиационных комплектующих военного назначения.