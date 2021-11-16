Оккупанты обстреляли Марьинку из минометов, разрушен жилой дом

Материалы в подтверждение этого переданы в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

Сегодня утром роSSийские вооруженные формирования обстреляли из минометов населенный пункт Марьинка Донецкая область. В результате обстрела разрушен жилой дом и прилегающая территория.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"16 ноября в период с 07:50 до 08:20 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Марьинка с применением минометов калибра 82 мм. Огонь велся по направлению населенного пункта Трудовское, было зафиксировано попадание 13 мин. В результате обстрела разрушен жилой дом и близлежащая территория по адресу: с. Марьинка, улица Прокофьева, 236", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе ООС, расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения сторон составляет около 600 метров, что свидетельствует об умышленном обстреле вооруженными формированиями РФ жилой застройки.

Данные факты были установлены и задокументированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Также по данному факту с целью внесения соответствующих сведений в ЕРДР и начала досудебного следствия по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), материалы переданы Донецкой областной прокуратуре.

"Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что данный факт является очередным грубым нарушением вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей, а также режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, введенного по соглашению сторон 27 июля 2020 года. А главное – свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирного населения", - говорится в сообщении.

По информации штаба ООС, роSSийские вооруженные формирования наращивают количество обстрелов населенных пунктов, расположенных на подконтрольной правительству Украины стороне линии разграничения сторон.

В сентябре текущего года вооруженными формированиями РФ было осуществлено семь обстрелов, в октябре – девять, а в текущем месяце, по состоянию на 16 ноября, было зафиксировано уже восемь обстрелов.

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