Германия раскритиковала РоSSию из-за испытаний оружия для уничтожения спутников

"Это безответственное поведение несет высокий риск ошибочных оценок и эскалации".

В МИД Германии назвали роSSийские испытания противоспутникового оружия "безответственными", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это безответственное поведение несет высокий риск ошибочных оценок и эскалации. Тест подчеркивает рост рисков и угроз безопасности и стабильности в космическом пространстве", - заявил во вторник в Берлине представитель министерства.

Он отметил необходимость срочно выработать международные правила для мирного использования космоса, а также меры безопасности и поддержания доверия.

15 ноября в рамках испытаний перспективного вооружения РоSSия уничтожила старый спутник на орбите Земли. Глава Министерства обороны РоSSии Сергей Шойгу заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют.