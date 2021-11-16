Германия раскритиковала РоSSию из-за испытаний оружия для уничтожения спутников

"Это безответственное поведение несет высокий риск ошибочных оценок и эскалации".

Германия раскритиковала РоSSию из-за испытаний оружия для уничтожения спутников
Фото: www.1tv.ru

В МИД Германии назвали роSSийские испытания противоспутникового оружия "безответственными", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это безответственное поведение несет высокий риск ошибочных оценок и эскалации. Тест подчеркивает рост рисков и угроз безопасности и стабильности в космическом пространстве", - заявил во вторник в Берлине представитель министерства.

Он отметил необходимость срочно выработать международные правила для мирного использования космоса, а также меры безопасности и поддержания доверия.

15 ноября в рамках испытаний перспективного вооружения РоSSия уничтожила старый спутник на орбите Земли. Глава Министерства обороны РоSSии Сергей Шойгу заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют.

Заявление Шойгу противоречит информации американского космического агентства NASA, заявившего, что обломки уничтоженного спутника Россией создали реальную угрозу безопасности Международной космической станции и ее экипажа.

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