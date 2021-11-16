Боррель: Соглашение об ассоциации Украина-ЕС не предусматривает оборонный альянс

Украина может рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую поддержку ЕС.

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС не предусматривает оборонный альянс. В случае обострения ситуации на границах Украина может рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую помощь со стороны Евросоюза .

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам обороны заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает "Укринформ".

"У нас нет военного альянса с Украиной. Так что если встает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе - мы будем продолжать действовать точно таким же образом, в рамках действий, предпринятых со времен, когда РоSSия захватила Крым и начала войну на Донбассе. Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке Европейского Союза", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что у ЕС солидарность с Украиной. Блок вовлечен в усилия по защите и поддержке территориальной целостности Украины.

"Все будет продолжаться именно таким образом", – добавил Боррель.

Начальник Генерального штаба Великобритании Ник Картер недавно заявил, что Великобритания должна быть готовой к войнес Россией , хоть он и не верит, что Владимир Путин действительно хочет "горячей войны" с Западом.

По данным британских СМИ , Великобритания готова отправить в Украину 600 десантников в случае вторжения РоSSии.

13 ноября президент РоSSии Владимир Путин предупредил Соединенные Штаты и их партнеров, что деятельность США и НАТО в Черном море составляет "серьезный вызов" для РоSSии. Американские и европейские чиновники неоднократно предупреждали об угрозе роSSийского военного нападения из-за концентрации роSSийских войск у границы с Украиной.

Вчера президент Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с роSSийским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины.

Напомним, 12 ноября во время встречи министров иностранных дел и обороны РоSSии и Франции роSSийские представители получили предупреждение о серьезных последствиях в случае новой агрессии против Украины.

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли выразили свою обеспокоенность из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Украине.