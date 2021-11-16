Боррель: Соглашение об ассоциации Украина-ЕС не предусматривает оборонный альянс
Украина может рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую поддержку ЕС.
Соглашение об ассоциации Украина-ЕС не предусматривает оборонный альянс. В случае обострения ситуации на границах Украина может рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую помощь со стороны Евросоюза.
Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам обороны заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает "Укринформ".
"У нас нет военного альянса с Украиной. Так что если встает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе - мы будем продолжать действовать точно таким же образом, в рамках действий, предпринятых со времен, когда РоSSия захватила Крым и начала войну на Донбассе. Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке Европейского Союза", - сказал Боррель.
Он подчеркнул, что у ЕС солидарность с Украиной. Блок вовлечен в усилия по защите и поддержке территориальной целостности Украины.
"Все будет продолжаться именно таким образом", – добавил Боррель.
Начальник Генерального штаба Великобритании Ник Картер недавно заявил, что Великобритания должна быть готовой к войнес Россией, хоть он и не верит, что Владимир Путин действительно хочет "горячей войны" с Западом.
По данным британских СМИ, Великобритания готова отправить в Украину 600 десантников в случае вторжения РоSSии.
13 ноября президент РоSSии Владимир Путин предупредил Соединенные Штаты и их партнеров, что деятельность США и НАТО в Черном море составляет "серьезный вызов" для РоSSии. Американские и европейские чиновники неоднократно предупреждали об угрозе роSSийского военного нападения из-за концентрации роSSийских войск у границы с Украиной.
Вчера президент Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с роSSийским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины.
Напомним, 12 ноября во время встречи министров иностранных дел и обороны РоSSии и Франции роSSийские представители получили предупреждение о серьезных последствиях в случае новой агрессии против Украины.
Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли выразили свою обеспокоенность из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Украине.
Сообщения об очередном наращивании роSSийской техники на украинских границах начали появляться в октябре. Сначала об этом стали писать зарубежные СМИ, однако Офис президента отрицал наращивание роSSийских сил. Но на прошлой неделе президент Владимир Зеленский признал, что РФ накопила войска вблизи нашего государства. По его данным, речь идет о более чем 100 тыс. военных.