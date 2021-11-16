Глава Фонда госимущества уходит в отставку, - источники

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко уходит в отставку. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников. Заявление будет обнародовано в ближайшее время, формулировка – «по собственному желанию».

Одна из главных причин увольнения, по словам собеседников издания, - «недовольство отдельных представителей политикума приватизацией, которая успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти».

Как сообщалось ранее, Фонд государственного имущества Украины с начала 2021 года провел более 1500 аукционов по продаже имущества на сумму более 2,2 млрд. гривень. В частности, за последние три месяца проданы: бывший советский IT-гигант "Электронмаш" за 970 миллионов гривень, бывший завод "Большевик" за 1,4 млрд гривень, завод "Одессавинпром" за 235 млн гривень и т.д.

В 2021 году план поступлений в государственный бюджет от приватизации установлен на уровне 12 млрд. грн. Однако из-за карантина аукционы "большой приватизации" были запрещены с сентября прошлого года. Запрет на проведение аукционов по приватизации Верховная Рада сняла в марте 2021 г.