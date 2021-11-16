Глава МВД лишил нардепа Киву права на наградное оружие

Министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил народного депутата Илью Киву права на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Об этом глава МВД сообщил в видеообращении.

"Сегодня подписал приказ, которым лишил народного депутата Илью Киву права на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Основание - его недостойное поведение и действия, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени украинского государства", - пояснил Монастырский.

Он подчеркнул, что перед законом все равны, и народные депутаты – не исключение.

"Так же мной будут лишены права на наградное оружие и другие лица, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокативных действий или раздувать ненависть в обществе", - пообещал Монастырский.

Он также сообщил, что до конца года в Украине заработает электронный реестр оружия, "который не смогли или не хотели делать много лет".

"Процесс оформления охотничьего и спортивного оружия будет упрощен. А контроль за его хранением и обучением - существенно усилен. Каждый должен помнить, что оружие - это ответственность. А иметь наградное оружие - это большая честь, и никто не имеет права эту честь запятнать недостойным поведением! Безопасность граждан и честь государства - превыше всего! Слава Украине!" - подчеркнул Монастырский.

20 мая 2015 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков наградил Киву пистолетом "Форт-17" калибра 9 мм "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, проявленные при этом честь и доблесть". Кроме того, у Кивы есть еще второй наградной пистолет, который Аваков выдал ему 12 февраля 2016 – пистолет АПС калибра 9 мм.

15 октября 2021 года Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявил, что является лидером "антифашистского движения", стреляет из автомата в воздух на фоне фейерверка. Кива объяснил, что так он отмечает гибель Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский. После этого против Кивы открыли уголовное дело за стрельбу из автомата.

Напомним, по данным МВД , по состоянию на сентябрь прошлого года граждане Украины имели на руках около 1 млн единиц легального огнестрельного оружия.

В ноябре 2017 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно безосновательной выдачи чиновниками МВД наградного оружия гражданским лицам.

В 2018 году в Минобороны заявили, что будут награждать огнестрельным оружием только военнослужащих, а также граждан, ушедших с военной службы в отставку или запас с правом ношения формы, и не более одного раза. В сентябре 2019 года Верховный Суд разрешил Минобороны тайно награждать граждан оружием.