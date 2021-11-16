Глава МВД лишил нардепа Киву права на наградное оружие
До конца года в Украине заработает электронный реестр оружия.
Министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил народного депутата Илью Киву права на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Об этом глава МВД сообщил в видеообращении.
"Сегодня подписал приказ, которым лишил народного депутата Илью Киву права на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Основание - его недостойное поведение и действия, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени украинского государства", - пояснил Монастырский.
Он подчеркнул, что перед законом все равны, и народные депутаты – не исключение.
"Так же мной будут лишены права на наградное оружие и другие лица, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокативных действий или раздувать ненависть в обществе", - пообещал Монастырский.
Он также сообщил, что до конца года в Украине заработает электронный реестр оружия, "который не смогли или не хотели делать много лет".
"Процесс оформления охотничьего и спортивного оружия будет упрощен. А контроль за его хранением и обучением - существенно усилен. Каждый должен помнить, что оружие - это ответственность. А иметь наградное оружие - это большая честь, и никто не имеет права эту честь запятнать недостойным поведением! Безопасность граждан и честь государства - превыше всего! Слава Украине!" - подчеркнул Монастырский.
20 мая 2015 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков наградил Киву пистолетом "Форт-17" калибра 9 мм "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, проявленные при этом честь и доблесть". Кроме того, у Кивы есть еще второй наградной пистолет, который Аваков выдал ему 12 февраля 2016 – пистолет АПС калибра 9 мм.
15 октября 2021 года Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявил, что является лидером "антифашистского движения", стреляет из автомата в воздух на фоне фейерверка. Кива объяснил, что так он отмечает гибель Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский. После этого против Кивы открыли уголовное дело за стрельбу из автомата.
Напомним, по данным МВД, по состоянию на сентябрь прошлого года граждане Украины имели на руках около 1 млн единиц легального огнестрельного оружия.
В ноябре 2017 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно безосновательной выдачи чиновниками МВД наградного оружия гражданским лицам.
В 2018 году в Минобороны заявили, что будут награждать огнестрельным оружием только военнослужащих, а также граждан, ушедших с военной службы в отставку или запас с правом ношения формы, и не более одного раза. В сентябре 2019 года Верховный Суд разрешил Минобороны тайно награждать граждан оружием.