СБУ объявила подозрение львовскому антивакцинатору Стахиву

Заблокирована деятельность сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении известному львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Отмечается, что спецслужба заблокировала деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. Злоумышленники призывали к насильственному изменению конституционного строя, а координировали их действий, вероятно, - роSSийские кураторы.

"В результате синхронных спецопераций СБУ сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена. Лидеру так называемых «антивакцинаторов» и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ , сообщено о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

В распоряжении СБУ есть доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в соответствующих регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с собственной "милицией" и "экономикой".

В ходе обысков были изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ . Продолжаются следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua/

Фото: ssu.gov.ua/

Напомним, 3 ноября антивакцинаторы устроили большой митинг в центре Киева , протестуя против "принудительной" вакцинации от COVID-19. 35-летний Остап Стахив был организатором акции протеста. На следующую неделю он вместе со своими поклонниками планируют новый митинг.

На прошлой неделе группа депутатов Верховной Рады во главе с Романом Лозинским направили к СБУ и МВД обращение с требованием возбудить уголовное дело против Стахива. Они попросили начать досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 113 (диверсия) и 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса и проверить наличие роSSийского влияния на движение антивакцинаторов, связанное со Стахивом.

В СБУ также обращался депутат Львовского городского совета Игорь Шолтис, считающий, что Стахов может работать в РоSSию.

Сегодня, 16 ноября, к Стахиву пришли с обыском.