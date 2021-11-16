Зеленский провел встречу с министром обороны Британии
Президент проинформировал британского министра о вызовах, возникающих перед Украиной в районе Черного и Азовского морей.
Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который находится в Киеве с рабочим визитом.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Зеленский поблагодарил Уоллеса за непреклонную поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства в его международно признанных границах. Также он приветствовал подписание украинско-британского двустороннего Рамочного соглашения об официальной кредитной поддержке развития способностей украинского флота.
"Великобритания стала нашим ключевым партнером в вопросе развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы", - подчеркнул Зеленский.
Президент также проинформировал британского министра о вызовах, возникающих перед Украиной в районе Черного и Азовского морей. Собеседники обменялись мнениями по поводу международных шагов, необходимых для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и важности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
Зеленский подчеркнул необходимость осуществления последовательных шагов по обеспечению реализации стремлений Украины по приобретению полноценного членства в НАТО. Президент отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.
Зеленский особо отметил недавние заявления премьер-министра Великобритании и главы британского внешнеполитического ведомства, в которых отмечалась поддержка Украины в контексте противодействия реализации проекта "Северный поток-2".
Напомним, сегодня в Украину с визитом прибыл государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес. Его визит проходит на фоне сообщений о значительном сосредоточении роSSийских войск недалеко от границ Украины.
Ранее начальник Генерального штаба Великобритании Ник Картер заявил, что Британия должна быть готовой к войне с Россией, хоть он и не верит, что Владимир Путин действительно хочет "горячей войны" с Западом. По данным британских СМИ, Великобритания готова отправить в Украину 600 десантников в случае вторжения РоSSии.