Зеленский провел встречу с министром обороны Британии

Президент проинформировал британского министра о вызовах, возникающих перед Украиной в районе Черного и Азовского морей.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который находится в Киеве с рабочим визитом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поблагодарил Уоллеса за непреклонную поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства в его международно признанных границах. Также он приветствовал подписание украинско-британского двустороннего Рамочного соглашения об официальной кредитной поддержке развития способностей украинского флота.

"Великобритания стала нашим ключевым партнером в вопросе развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы", - подчеркнул Зеленский.

Президент также проинформировал британского министра о вызовах, возникающих перед Украиной в районе Черного и Азовского морей. Собеседники обменялись мнениями по поводу международных шагов, необходимых для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и важности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Зеленский подчеркнул необходимость осуществления последовательных шагов по обеспечению реализации стремлений Украины по приобретению полноценного членства в НАТО. Президент отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Зеленский особо отметил недавние заявления премьер-министра Великобритании и главы британского внешнеполитического ведомства, в которых отмечалась поддержка Украины в контексте противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

Напомним, сегодня в Украину с визитом прибыл государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес. Его визит проходит на фоне сообщений о значительном сосредоточении роSSийских войск недалеко от границ Украины.