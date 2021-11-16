Зеленский провел встречу с министром обороны Британии

Президент проинформировал британского министра о вызовах, возникающих перед Украиной в районе Черного и Азовского морей.

Зеленский провел встречу с министром обороны Британии
Володимир Зеленський та Бен Воллес
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который находится в Киеве с рабочим визитом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поблагодарил Уоллеса за непреклонную поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства в его международно признанных границах. Также он приветствовал подписание украинско-британского двустороннего Рамочного соглашения об официальной кредитной поддержке развития способностей украинского флота.

"Великобритания стала нашим ключевым партнером в вопросе развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы", - подчеркнул Зеленский.

Президент также проинформировал британского министра о вызовах, возникающих перед Украиной в районе Черного и Азовского морей. Собеседники обменялись мнениями по поводу международных шагов, необходимых для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и важности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Зеленский подчеркнул необходимость осуществления последовательных шагов по обеспечению реализации стремлений Украины по приобретению полноценного членства в НАТО. Президент отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Зеленский особо отметил недавние заявления премьер-министра Великобритании и главы британского внешнеполитического ведомства, в которых отмечалась поддержка Украины в контексте противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

Напомним, сегодня в Украину с визитом прибыл государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес. Его визит проходит на фоне сообщений о значительном сосредоточении роSSийских войск недалеко от границ Украины.

Ранее начальник Генерального штаба Великобритании Ник Картер заявил, что Британия должна быть готовой к войне с Россией, хоть он и не верит, что Владимир Путин действительно хочет "горячей войны" с Западом. По данным британских СМИ, Великобритания готова отправить в Украину 600 десантников в случае вторжения РоSSии.

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