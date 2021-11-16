Дело против Демчишина является черновиком "угольного дела" против Порошенко, - адвокаты

Новое подозрение экс-президенту объявят вскоре, считают защитники.

Дело против Демчишина является черновиком "угольного дела" против Порошенко, - адвокаты
Фото: eurosolidarity.org

Подозрение, о котором сообщили Владимиру Демчишину, является "черновиком" "угольного дела", которое в ближайшее время собираются возбудить против лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко. Об этом заявили адвокаты Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань на брифинге.

По их мнению, «угольным делом» против Порошенко власти будут пытаться отвлечь внимание от кризисной ситуации в энергетике.

«Первая часть этого сюжета сводится к тому, что был «прекрасный уголь из ЮАР», который мог бы полностью заменить уголь из оккупированных частей Донбасса, но не заменил из-за «провокаций, которые устроили неустановленные лица из высшего политического руководства Украины». Эту часть Демчишину им неудобно пришить, поскольку речь идет о событиях, когда он еще не был министром. Вместо этого вторую часть на него возлагают по полной программе», – объясняет Новиков.

Адвокат также напомнил, что уголь из ЮАР, в соответствии с экспертизами, не имел должного качества. «Нам пытаются сказать, что экспертиза якобы была проведена некачественно, но у нас есть документы, подтверждающие, что уголь действительно не горел. Не в лабораторных условиях, а в самых настоящих котлах. Это протокол технического совещания, которое проходило в ноябре на Змиевской ТЭЦ. Здесь подтверждается, что, будучи загруженным в котел, этот уголь плавился, засорял фильтр и приводил к тому, что в результате котел мог полностью остановиться. Это тот уголь, который везли из ЮАР, которого в любом случае было мало. Но это представляется как часть истории», – отметил Новиков.

Адвокат Игорь Головань отметил, что кадровые назначения на инкриминируемых Демчишину государственных шахтах готовились еще предыдущим министром энергетики.

«Привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности – это, в свою очередь, является уголовным преступлением, за которое те люди, которые подписали эту бумажку, должны будут отвечать», – отметил Головань.

Он подчеркнул, что Петр Порошенко, будучи Президентом Украины в 2014 году, реализуя в соответствии с Конституцией свои полномочия, в частности, если говорить об энергетике, свою задачу выполнил. «По своим конституционным возможностям как руководитель СНБО, как лицо, представляющее Украину в международных отношениях, – эти задачи тогда в тяжелых условиях 2014 года были решены», – напомнил Игорь Головань.

«А теперь, когда мы видим абсолютную некомпетентность власти и беспомощность в этом энергетическом кризисе, мы видим даже из вчерашнего видео президента Зеленского, что он лично давит на стражей порядка и заставляет их готовить вот такие документы», – отметил адвокат.

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