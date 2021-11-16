Оккупанты на Донбассе ранили военного ВСУ

Зафиксированы девять нарушений режима прекращения огня.

Оккупанты на Донбассе ранили военного ВСУ
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала суток на Донбассе были зафиксированы девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации, четыре из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Возле Причепиловки роSSийские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Новотошковского враг трижды открывал огонь, применяя артиллерию калибра 152 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Недалеко от Майского противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм. Позиции возле Новозвановки попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение. Воину была оказана домедицинская помощь, и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 15 ноября, в районе операции Объединенных сил со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы шесть нарушений режима прекращения огня.

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