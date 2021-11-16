В случае принятия закона о столице, райсоветов в Киеве не будет долгие годы, - Луценко

"Рулить будут все те же РГА", - отметил советник Кличко.

В случае принятия закона о столице, райсоветов в Киеве не будет долгие годы, - Луценко
Ігор Луценко
Фото: Макс Требухов

Закон о столице, который «Слуги народа» хотят рассмотреть в ближайшее время, отсрочит создание райсоветов в Киеве на долгие годы, тогда как полномочия будут иметь назначенные глава КГГА и главы РГА. Об этом написал советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

«Слуги хотят предоставить возможность центральным властям (парламенту и правительству) определять границы районов Киева и параметры их финансирования. В соответствии с законопроектом, если, например, захочет Кабмин (опять Кабмин, ага), то процесс передачи полномочий от районных государственных администраций (РГА) к исполкомам райсоветов можно затянуть на долгие годы, как и затянуть с выборами самих райсоветов. Будут рулить все те же РГА. А именно они отвечают за более 80% функций на уровне Киева и находятся в управлении главы КГГА», - написал Луценко.

Он отметил, что двоевластие, которое предусмотрено в законопроекте, не пойдет на пользу столице и ее жителям.

«Вероятный такой сценарий – в соответствии с новым законом назначают «нового» главу КГГА, который «временно» будет обладать старыми полномочиями – сможет командовать «старыми» РГА. То есть собственно Киевом. Такое двоевластие вряд ли пойдет на пользу столице, которая и так страдает дуализмом, когда общегосударственное хаотически перемешано с местным», - считает активист.

Луценко также отметил, что предусмотренные в законопроекте изменения в управлении столицей противоречат духу Конституции и европейской идеологии местного самоуправления, которая зафиксирована в многочисленных документах, под которыми Украина подписывалась.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашениеКлиматическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКООдри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО
В Польшу прорвались почти 50 мигрантов
Блок рекламы


Похожие новости
Арахамия: "За увольнение министра культуры Ткаченко фракция голосовать не будет"Арахамия: "За увольнение министра культуры Ткаченко фракция голосовать не будет"
В центре Киева архитекторы протестовали против принятия законопроекта №5655В центре Киева архитекторы протестовали против принятия законопроекта №5655
"Это не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты", - спикер Зеленского о тысяче за вакцинацию"Это не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты", - спикер Зеленского о тысяче за вакцинацию
Законопроект о столице отсрочивает выборы в районные советы, - БелоцерковецЗаконопроект о столице отсрочивает выборы в районные советы, - Белоцерковец
Франция и Германия предупредили РФ о "сложных последствиях" в случае новой агрессии против Украины, - КулебаФранция и Германия предупредили РФ о "сложных последствиях" в случае новой агрессии против Украины, - Кулеба
В Киеве прошла акция "Пустые стулья" в поддержку украинских заложников КремляВ Киеве прошла акция "Пустые стулья" в поддержку украинских заложников Кремля
"Слуга народа" будет просить Ткаченко не уходить с должности министра культуры"Слуга народа" будет просить Ткаченко не уходить с должности министра культуры
Киевский облсовет готов вернуть Беличанский лес столицеКиевский облсовет готов вернуть Беличанский лес столице
Следующая встреча Комиссии стратегического партнерства Украина – США состоится в 2022 году в КиевеСледующая встреча Комиссии стратегического партнерства Украина – США состоится в 2022 году в Киеве
"Схемы" показали дворец Медведчука в Киеве, где есть церковь, шубохранилище и секретная комната"Схемы" показали дворец Медведчука в Киеве, где есть церковь, шубохранилище и секретная комната
Последние новости
Подгружаем последние новости