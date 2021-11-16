В случае принятия закона о столице, райсоветов в Киеве не будет долгие годы, - Луценко

Закон о столице, который «Слуги народа» хотят рассмотреть в ближайшее время, отсрочит создание райсоветов в Киеве на долгие годы, тогда как полномочия будут иметь назначенные глава КГГА и главы РГА. Об этом написал советник мэра Киева Виталия Кличко Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

«Слуги хотят предоставить возможность центральным властям (парламенту и правительству) определять границы районов Киева и параметры их финансирования. В соответствии с законопроектом, если, например, захочет Кабмин (опять Кабмин, ага), то процесс передачи полномочий от районных государственных администраций (РГА) к исполкомам райсоветов можно затянуть на долгие годы, как и затянуть с выборами самих райсоветов. Будут рулить все те же РГА. А именно они отвечают за более 80% функций на уровне Киева и находятся в управлении главы КГГА», - написал Луценко.

Он отметил, что двоевластие, которое предусмотрено в законопроекте, не пойдет на пользу столице и ее жителям.

«Вероятный такой сценарий – в соответствии с новым законом назначают «нового» главу КГГА, который «временно» будет обладать старыми полномочиями – сможет командовать «старыми» РГА. То есть собственно Киевом . Такое двоевластие вряд ли пойдет на пользу столице, которая и так страдает дуализмом, когда общегосударственное хаотически перемешано с местным», - считает активист.

Луценко также отметил, что предусмотренные в законопроекте изменения в управлении столицей противоречат духу Конституции и европейской идеологии местного самоуправления, которая зафиксирована в многочисленных документах, под которыми Украина подписывалась.