Пять городов на украинско-роSSийской границе потеряют газоснабжение после запуска "Северного потока-2", - ГТСУ

ОГТСУ вынужден будет изменить режим работы украинской ГТС на обслуживание исключительно внутренних маршрутов.

Пять городов на украинско-роSSийской границе потеряют газоснабжение после запуска "Северного потока-2", - ГТСУ
Фото: utg.ua

В случае прекращения транзита газа из РоSSийской Федерации, пять городов на украинско-роSSийской границе останутся без газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

В ОГТСУ отмечают, что из-за запуска "Северного потока-2" украинский маршрут может окончательно потерять транзитные объемы роSSийского газа.

"Весь наш опыт говорит, что этот газопровод несет прямую угрозу безопасности поставок газа в Украину. Ведь каждый запуск газопровода "Газпрома" в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Существует значительный риск, что запуск Северного потока-2 приведет к аналогичным последствиям, и украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы роSSийского газа. В результате пять городов на украинско-роSSийской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится", - говорится в сообщении.

В ОГТСУ отметили, что нам будет недоступен виртуальный реверс, который в этом году обеспечил почти 90% импорта газа в Украину. Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых в 2020 году хранилось около 10 млрд кубометров газа европейских компаний.

"ОГТСУ будет вынужден изменить режим работы украинской ГТС с транзитного на обслуживание исключительно внутренних маршрутов. Таким образом, наше участие в процессе рассмотрения заявки на сертификацию Nord Stream 2 и возможность выразить нашу обеспокоенность — базовая потребность в защите энергетической безопасности Украины", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, проект "Северный поток-2" состоит из двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После запуска "Северного потока" у РоSSии будет вся необходимая инфраструктура для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

Еще до запуска "Северного потока - 2" РоSSия перестала транспортировать газ по Украине в Венгрию. С октября 2021 года вступил в силу новый 15-летний контракт между Венгрией и "Газпромом", в соответствии с которым газ идет в обход Украины по "Турецкому потоку".

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что потенциальные потери Украины от газопровода "Северный поток - 2" составят 2 млрд долларов в год.

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