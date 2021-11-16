Арахамия: Минцифры дорабатывает механизм выплаты тысячи за вакцинацию для предотвращения злоупотреблений

Министерство цифровой трансформации сейчас дорабатывает механизм выплаты 1 тысячи гривен за вакцинацию против коронавируса. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua.

По его словам, это необходимо для того, чтобы сделать невозможным мошенничество, злоупотребления и махинации с выплатами.

"Уже звонят якобы из банка... Говорят, что мы вам тысячу якобы хотим перечислить... Ну, то есть могут быть разные манипуляции... Поэтому сейчас отрабатывается правильная механика, которая минимизирует манипуляции вокруг этого", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что 1 тысячу гривен невозможно будет получить наличными на руки, а только потратить на определенные услуги. Поэтому, отметил Арахамия, выплата таким образом пойдет на поддержку развлекательной индустрии, пострадавшей во время локдауна.

"Я могу вам логику объяснить. Для того, чтобы вы логику поняли. Есть наиболее пострадавшие индустрии. Это - развлекательные индустрии, чувствительные к "красным" зонам.... И для того, чтобы их поддержать. Фактически мы поддерживаем, предоставляя этим индустриям ваучеры на потребление. Для того, чтобы экономику потребления стимулировать. Чтобы они каким-то образом оставались на плаву", - пояснил Арахамия.

Он также добавил, что при принятии решения о выплате за прививку, был учтен опыт европейских стран. Арахамия подчеркнул, что этот опыт – работает.

Напомним, президент Зеленский пообещал по 1 тысяче гривен вакцинированным украинцам. По его словам, деньги можно будет получить через приложение "Дия" и потратить на спорт, развлечения или путешествия внутри Украины. На это из государственного бюджета планируется выделить три миллиарда гривен.

Новоизбранная глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк поддержала инициативу президента. Народный депутат пообещала отказаться от тысячи за вакцинацию, потому что считает, что есть люди, которым эти деньги больше нужны.

В Грузии с декабря пожилых людей будут поощрять за вакцинацию одноразовой надбавкой к пенсии.