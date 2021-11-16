Зеленский назначил посла в Корее

Пост получил бывший консул в Шанхае.

Зеленский назначил посла в Корее
Фото: shanghai.mfa.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 15 февраля, назначил нового посла Украины в Южной Корее.

В указе №575/2021 сообщается, что послом стал Дмитрий Пономаренко. У него многолетний опыт работы в посольстве Украины в Китае, а в 2016-2020 годах он был генеральным консулом в Шанхае.

Украина не имела посла в Корее с сентября 2020 года, когда был уволен предыдущий глава дипломатической миссии Александр Горин.

Южная Корея признала независимость Украины 30 декабря 1991 года, а дипломатические отношения между странами были установлены с февраля 1992 года.

Украина открыла посольство в Сеуле в октябре 1997 года. С тех пор у Украины было шесть послов в Корее, Пономаренко стал седьмым.

Зеленский также назначил посла Украины в Тунисе Владимира Хоманца послом в Ливии по совместительству (указ №573/2021), а посла в Финляндии Ольгу Диброву – послом в Исландии по совместительству (указ №574/2021).

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