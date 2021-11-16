Арахамия: "За увольнение министра культуры Ткаченко фракция голосовать не будет"

Глава фракции считает решение Ткаченко подать в отставку эмоциональным.

Арахамия: "За увольнение министра культуры Ткаченко фракция голосовать не будет"
Давид Арахамія
Фото: Анна Стешенко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что СН не будет голосовать за увольнение министра культуры Александра Ткаченко.

Арахамия считает неправильным то, что депутаты узнали о решении Ткаченко уйти в отставку из новостей. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.

"Неправильно, когда фракция назначает министра, а потом из новостей узнает, что он куда-то там психанул и что-то там написал. Я не думаю, что при таком подходе есть шансы быть уволенным. Просто не будем голосовать, и все, будет заложником этого процесса", – заявил глава самой крупной парламентской фракции.

Арахамия добавил, что Ткаченко должен прийти на заседание фракции СН и сообщить, с какими позициями он не соглашается и из-за чего хочет уходить.

Нардеп добавил, что пока Ткаченко не направил документального запроса относительно своего увольнения.

"Я считаю, что по этому фонду Госкино несогласие было, и он просто эмоционально на это среагировал – мне кажется, так это выглядело", – отметил он.

Арахамия убежден, что Ткаченко сам должен просить его уволить, и пока он с такой просьбой не подходил. Также остается вопрос увольнения еще двух членов правительства, не обязательно министров.

Напомним, 11 ноября министр культуры Александр Ткаченко написал заявление об увольнении. Среди причин отставки Ткаченко назвал вывод из-под управления Минкульта Госкино. Решение об этом было принято на заседании правительства при отсутствии Ткаченко.

Также он возмутился заложенными в проект бюджета на следующий год суммами на культуру.

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