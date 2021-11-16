Ляшко анонсировал ипотечную программу для медиков

"Получить право собственности на жилье можно будет, платя сумму обычной аренды".

Министерство здравоохранения подписало соглашение с Украинской финансовой жилищной компанией об участии медицинских работников в ее жилищных программах.

Об этом сообщил министр Виктор Ляшко.

"Сегодня подписал договор о сотрудничестве с частным акционерным обществом "Украинская финансовая жилищная компания". Это позволит претендовать на обеспечение жильем медицинских работников, получающих заработную плату за счет средств государственного или местных бюджетов. Благодаря этому получить право собственности на квартиру можно будет, оплачивая сумму обычной аренды", - написал он в фейсбуке.

Если врача нужно будет перевести в медучреждение в другом регионе, ему компенсируют лизинговые платежи.

Ляшко надеется, что это будет стимулировать врачей оставаться в Украине, а не выезжать за границу.

Напомним, что в сентябре 2021 года Кабинет министров одобрил выпуск облигаций внутреннего государственного займа объемом 20 млрд грн для приобретения акций дополнительной эмиссии государственной компании "Укрфинжитло". Эти деньги планируется направить на реализацию программ обеспечения граждан жильем на условиях ипотечного кредитования и финансового лизинга.

Минфин создал Укрфинжилье в конце 2020 года для разработки и реализации механизма доступной ипотеки и программы лизинга в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".