В Украину приехал министр обороны Британии
Визит проходит на фоне значительного сосредоточения войск РФ неподалеку от Украины.
Государственный секретарь по обороне Великобритании Бен Уоллес приехал в Украину с рабочим визитом.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
Уоллес вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым возложили цветы к стелле с Колоколом памяти.
Визит Уоллеса проходит на фоне сообщений о значительном сосредоточении роSSийских войск неподалеку от границ Украины.
Начальник Генерального штаба Великобритании Ник Картер недавно заявил, что Великобритания должна быть готова к войне с Россией, хотя он и не верит, что Владимир Путин действительно хочет "горячей войны" с Западом.
По данным британских СМИ, Великобритания готова отправить в Украину 600 десантников в случае вторжения РоSSии.
13 ноября президент РоSSии Владимир Путин предупредил Соединенные Штаты и их партнеров, что деятельность США и НАТО в Черном море представляет собой "серьезный вызов" для РоSSии. Американские и европейские чиновники неоднократно предупреждали об угрозе роSSийского военного нападения ввиду концентрации роSSийских войск около границы с Украиной.