В Украину приехал министр обороны Британии

Визит проходит на фоне значительного сосредоточения войск РФ неподалеку от Украины.

В Украину приехал министр обороны Британии
Фото: mil.gov.ua

Государственный секретарь по обороне Великобритании Бен Уоллес приехал в Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Уоллес вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым возложили цветы к стелле с Колоколом памяти.

Визит Уоллеса проходит на фоне сообщений о значительном сосредоточении роSSийских войск неподалеку от границ Украины.

Начальник Генерального штаба Великобритании Ник Картер недавно заявил, что Великобритания должна быть готова к войне с Россией, хотя он и не верит, что Владимир Путин действительно хочет "горячей войны" с Западом.

По данным британских СМИ, Великобритания готова отправить в Украину 600 десантников в случае вторжения РоSSии.

13 ноября президент РоSSии Владимир Путин предупредил Соединенные Штаты и их партнеров, что деятельность США и НАТО в Черном море представляет собой "серьезный вызов" для РоSSии. Американские и европейские чиновники неоднократно предупреждали об угрозе роSSийского военного нападения ввиду концентрации роSSийских войск около границы с Украиной.

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