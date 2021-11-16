В Украину приехал министр обороны Британии

Визит проходит на фоне значительного сосредоточения войск РФ неподалеку от Украины.

Государственный секретарь по обороне Великобритании Бен Уоллес приехал в Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Уоллес вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым возложили цветы к стелле с Колоколом памяти.

Визит Уоллеса проходит на фоне сообщений о значительном сосредоточении роSSийских войск неподалеку от границ Украины.

Начальник Генерального штаба Великобритании Ник Картер недавно заявил, что Великобритания должна быть готова к войне с Россией , хотя он и не верит, что Владимир Путин действительно хочет "горячей войны" с Западом.

По данным британских СМИ , Великобритания готова отправить в Украину 600 десантников в случае вторжения РоSSии.