Рада приняла закон о критической инфраструктуре

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник, 16 ноября, приняла закон о критической инфраструктуре.

За соответствующий законопроект №5219 проголосовали 268 народных депутатов.

Критической инфраструктурой можно считать важные для государства объекты, если нарушения в их работе могут нанести вред жизненно важным национальным интересам.

Закон прописывает ряд критериев, определяющих значимость объектов. Среди них – вероятность нанесения значительного вреда нормальной жизни населения, тяжесть и масштабность возможных негативных последствий, продолжительность их ликвидации и т.д. Это могут быть, в частности, предприятия в сфере энергообеспечения, водоснабжения, здравоохранения, фармацевтики, электронных коммуникаций, финансов, транспорта, обороны, правопорядка, гражданской защиты, космической деятельности, химической промышленности.

Объекты критической инфраструктуры будут поделены на категории критичности: особенно важные объекты, жизненно важные объекты, важные объекты и необходимые объекты.

Планируется создать открытый и общедоступный регистр объектов критической инфраструктуры, который будет вести уполномоченный орган под контролем Кабинета министров.

Закон предусматривает возможность отчуждения объектов критической инфраструктуры, что не могут иметь владельцев из РоSSии или других государств, включенных в черный список FATF (Financial Action Task Force).

Напомним, что в начале 2021 года статус "объектов критической инфраструктуры" получили Национальный банк и 13 коммерческих банков. Этот перечень был создан по требованию закона "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", принятого Верховной Радой в 2017 году.