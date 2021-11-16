В центре Киева архитекторы протестовали против принятия законопроекта №5655
Участники акции требуют отправить документ на доработку.
Сегодня возле Офиса президента прошла акция "За настоящую градостроительную реформу", которую инициировала Архитектурная Палата Национального союза архитекторов Украины.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Организаторы требуют отправить законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" на доработку и обеспечить открытый и прозрачный процесс написания реформы с привлечением всех участников рынка.
Участники акции продемонстрировали артобъект "Жилой комплекс 5655", который, по их мнению, демонстрирует, во что превратятся наши города в случае принятия законопроекта №5655.
"Мы считаем, что предлагаемая реформа в первую очередь обслуживает интересы застройщиков, причем далеко не всех, а только самых крупных. Мы требуем от Верховной Рады доработать текст законопроекта и убрать из проекта нормы, уничтожающие нашу профессию, и справедливо учесть интересы всех заинтересованных сторон". Мы также призываем другие заинтересованные стороны, в частности, местное самоуправление, требовать справедливого баланса интересов в области градостроительства",- говорится в сообщении организаторов.
Сообщество архитекторов выдвинуло пять требований:
- прекратить вмешательство в авторские права архитекторов;
- запретить вносить изменения в проект и построенный объект без автора;
- убрать норму, позволяющую проектировать и строить без архитектора вообще;
- вернуть удаленные положения в законы об архитектурной деятельности и основах градостроительства;
- предоставить право выдачи и лишения сертификатов архитекторов профессиональной саморегулирующейся организации, а не чиновникам.
Напомним, 1 июля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности". Многие статьи вызвали критику.
Архитекторное сообщество проанализировало проект закона и пришло к выводу, что он содержит коррупционные риски и угрожает реформе децентрализации. 13 октября Архитектурная палата НСАУ опубликовала заключение Нацагентства по предотвращению коррупции по законопроекту №5655, где отмечено, что проект закона "содержит коррупциогенные факторы и нуждается в доработке".