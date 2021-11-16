В центре Киева архитекторы протестовали против принятия законопроекта №5655

Участники акции требуют отправить документ на доработку.

Фото: Макс Требухов

Сегодня возле Офиса президента прошла акция "За настоящую градостроительную реформу", которую инициировала Архитектурная Палата Национального союза архитекторов Украины.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Организаторы требуют отправить законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" на доработку и обеспечить открытый и прозрачный процесс написания реформы с привлечением всех участников рынка.

Участники акции продемонстрировали артобъект "Жилой комплекс 5655", который, по их мнению, демонстрирует, во что превратятся наши города в случае принятия законопроекта №5655.

Фото: Макс Требухов

"Мы считаем, что предлагаемая реформа в первую очередь обслуживает интересы застройщиков, причем далеко не всех, а только самых крупных. Мы требуем от Верховной Рады доработать текст законопроекта и убрать из проекта нормы, уничтожающие нашу профессию, и справедливо учесть интересы всех заинтересованных сторон". Мы также призываем другие заинтересованные стороны, в частности, местное самоуправление, требовать справедливого баланса интересов в области градостроительства",- говорится в сообщении организаторов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Сообщество архитекторов выдвинуло пять требований:

  • прекратить вмешательство в авторские права архитекторов;
  • запретить вносить изменения в проект и построенный объект без автора;
  • убрать норму, позволяющую проектировать и строить без архитектора вообще;
  • вернуть удаленные положения в законы об архитектурной деятельности и основах градостроительства;
  • предоставить право выдачи и лишения сертификатов архитекторов профессиональной саморегулирующейся организации, а не чиновникам.
Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 1 июля Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности". Многие статьи вызвали критику.

Архитекторное сообщество проанализировало проект закона и пришло к выводу, что он содержит коррупционные риски и угрожает реформе децентрализации. 13 октября Архитектурная палата НСАУ опубликовала заключение Нацагентства по предотвращению коррупции по законопроекту №5655, где отмечено, что проект закона "содержит коррупциогенные факторы и нуждается в доработке".

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