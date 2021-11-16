Дмитрука официально исключили из фракции "Слуга народа"

Народный депутат Артем Дмитрук официально исключен из состава фракции "Слуга народа". Решение зачитал первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко.

"В соответствии с Регламентом, сообщаю о решении фракции политической партии "Слуга народа" исключить из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Дмитрука Артема Геннадиевича", – объявил он.

Дмитрук – мажоритарщик, поэтому выход из фракции не угрожает ему лишением мандата.

Сам Дмитрук предполагал, что собрать голоса во фракции и принять решение об исключении могут уже сегодня.

Он считает, что процесс его исключения инициировался после неголосования за не поддерживаемый им законопроект об олигархах и после голосования против снятия Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Решение инициировать исключение из фракции Дмитрука было принято вчера. Депутат недавно дал интервью подсанкционному блогеру Анатолию Шарию, где раскритиковал "Слугу народа".

На заседании фракции за исключение из фракции "Слуга народа" нардепа Артема Дмитрука не голосовал только один парламентарий - Алексей Леонов.

Нардеп, помимо сообщений о разногласиях во взглядах со своей фракцией, известен некоторыми скандальными заявлениями, а также дракой с народным депутатом от "Батькивщины" Сергеем Власенко.