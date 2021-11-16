Профильный комитет Рады не поддерживает отставку Ткаченко

Заявление министра культуры до сих пор официально не зарегистрировано в парламенте.

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике не поддерживает намерения Александра Ткаченко уйти в отставку с должности министра культуры и информационной политики.

Об этом заявил глава комитета Никита Потураев, передает "Интерфакс-Украина".

"Наш комитет не поддерживает это заявление (Ткаченко об отставке - ред.). У нас был разговор с господином Александром - и мы надеемся, что все разногласия будут решены должным образом, и министерство продолжит работать во главе с нынешним министром Ткаченко. Такова позиция , как мне известно, всех членов нашего комитета", - сказал он журналистам в кулуарах парламента.

В свою очередь, заместитель главы комитета Евгения Кравчук уточнила, что заявление об отставке Ткаченко еще не зарегистрировано в парламенте официально, поэтому комитет еще не получил его для дальнейшего рассмотрения.

"Завтра (17 ноября – ред.) у нас заседание комитета, но этого вопроса в повестке дня нет. Завтра мы будем заслушивать кандидатов на должности членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, и это фактически единственный вопрос повестки дня", – пояснила народный депутат.

По ее словам, члены комитета планируют встретиться с Ткаченко для получения ясности по кадровому вопросу и обсуждения перспектив бюджета на 2022 год для гуманитарной сферы и креативных индустрий.

Министр культуры Александр Ткаченко написал заявление на увольнение 11 ноября и сразу подал его главе парламента Руслану Стефанчуку.

Среди причин отставки Ткаченко назвал вывод из-под управления Минкульта Госкино. В Facebook он написал, что считает передачу Госкино в управление правительства нелогичным.

Для народных депутатов решение Ткаченко стало неожиданностью. Бывшие коллеги по фракции решили просить его остаться главой министерства, "поскольку он действительно эффективный менеджер".

Александр Ткаченко возглавил Министерство культуры и информационной политики в июне 2020 года. До этого был депутатом Верховной Рады IX созыва. Его избрали по списку партии "Слуга народа", где он был девятым номером.

Возглавлял комитет по гуманитарной и информационной политике.

До этого с 2008 года занимал должность генерального директора группы "1+1 media", в которую входят телеканалы "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "Бигуди", "Униан-ТВ".