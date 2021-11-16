СБУ пришла к львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву

Он был организатором акции протеста в Киеве 3 ноября.

СБУ пришла к львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву
Фото: YouTube

Во вторник, 16 ноября, сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском к известному львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву.

На трансляциях в YouTube, которые запустили его поклонники, видны работники СБУ в касках, полицейские, а также медики и многочисленные люди в гражданской одежде.

Следственные действия проходят во львовской квартире Стахива.

Напомним, что на прошлой неделе группа депутатов Верховной Рады во главе с Романом Лозинским направила в СБУ и МВД обращение с требованием возбудить уголовное дело против Стахива.

Они попросили начать досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 113 (диверсия) и 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса и проверить наличие роSSийского влияния на движение антивакцинаторов, связанное со Стахивым.

В СБУ также обращался депутат Львовского городского совета Игорь Шолтыс, считающий, что Стахов может работать на РоSSию.

3 ноября антивакцинаторы устроили большой митинг в центре Киева, протестуя против "принудительной" вакцинации от COVID-19. 35-летний Остап Стахив был организатором акции протеста.

На следующую неделю он вместе со своими поклонниками планируют новый митинг.

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