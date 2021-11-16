"Это не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты", - спикер Зеленского о тысяче за вакцинацию

Перечень услуг и товаров формируется.

"Это не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты", - спикер Зеленского о тысяче за вакцинацию
Фото: Instagram

Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал всем привитым двумя дозами против коронавируса, невозможно будет получить наличными на руки. Эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить на определенный перечень услуг.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает "Украинская правда".

"Ключевое на самом деле здесь – это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредованная. Власть не напрямую дает деньги бизнесу, власть выдает деньги людям – таким образом поддерживая их решение вакцинироваться – то есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во вторых – это же не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты. Это будет – пока не скажу за техническое решение – но это будет в том или ином виде какой-то сертификат, цифровой ваучер или депозит или что-то вроде того, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров", - объяснил представитель президента.

Никифоров уточнил, что перечень услуг сформировали таким образом, чтобы поддержать услуги, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Спикер президента добавил, что пока не может рассказать технические детали предоставления этой тысячи, потому что "президент пока только анонсировал это", и время запуска акции, но напомнил, что Зеленский озвучил дату 19 декабря.

По словам Никифорова, тысячу можно будет потратить на какие-то спортивные и культурные мероприятия (театры, концерты, книги, кино), туризм (переезды по Украине) – полный перечень услуг формируется.

Он также пояснил, что человек по этому "сертификату" или "депозиту" сможет выбрать несколько услуг (в пределах одной тысячи гривен, – ред.) - например, поехать в другой город, где посетить музей, спектакль или другое культурное мероприятие.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский пообещал по 1 тысяче гривен вакцинированным украинцам. По его словам, деньги можно будет получить через приложение "Дия" и потратить на спорт, развлечения или путешествия внутри Украины. На это из государственного бюджета планируется выделить три миллиарда гривен.

Новоизбранная глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк поддержала инициативу президента. Народная депутат пообещала отказаться от тысячи за вакцинацию, потому что считает, что есть люди, которым эти деньги больше нужны.

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