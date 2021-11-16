Рада на год продлила территориальную юрисдикцию местных судов в пределах старых районов

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник, 16 ноября, продлила территориальную юрисдикцию существующих местных судов на один год – до 1 января 2023 года.

За соответствующий законопроект №5387 проголосовали 272 народных депутата.

В 2020 году в Украине провели укрупнение районов, в результате чего их количество уменьшилось с 490 до 136. Соответственно, количество судов в Украине должно быть приведено к числу вновь созданных районов. Президент Владимир Зеленский должен внести на рассмотрение парламента проект закона об изменении системы местных судов на территории Украины, однако этого пока не было сделано.

Суды общей юрисдикции сейчас привязаны в основном к старым районным центрам. Однако новыми районными центрами в некоторых случаях признаны населенные пункты, которые ранее ими не были и не имели судов на собственной территории. То есть суды придется создавать заново или переносить.