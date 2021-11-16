МИД направил РоSSии ноту из-за указа фюрера РФ о допуске товаров из ОРДЛО

РФ сделала шаг к интеграции оккупированных территорий в свою экономику.

Министерство иностранных дел опротестовало указ президента РоSSии Владимира Путина о признании сертификатов происхождения товаров из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщается на сайте МИД .

"Рассматриваем подписание президентом РоSSийской Федерации указа №657 от 15 ноября 2021 года [...] как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права. Признание «сертификатов», одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок государственной границы Украины и другие предусмотренные указом меры ярко демонстрируют целенаправленную политику РоSSии по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство", - говорится в заявлении.

Министерство считает, что путинский указ противоречит обязательствам РоSSии по Минским соглашениям и договоренностям в рамках Нормандского формата, нивелирует усилия Германии, Франции и Украины по мирному урегулированию.

Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.

Напомним, что указом Путина РоSSия признала выданные в ОРДЛО сертификаты о происхождении товаров и допускает их наравне с роSSийскими государственными закупками. Также отменены экспортные и импортные квоты для перемещения товаров между Россией и оккупированными территориями.

В оккупационной администрации Луганской области это решение было названо мощным шагом к интеграции оккупированных территорий с роSSийской экономикой.