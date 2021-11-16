Городской голова Бердянска подал в отставку

Виталий Баранов не нашел общего языка с депутатами.

Городской голова Бердянска подал в отставку
Фото: verge.zp.ua

Мэр Бердянска Запорожской области Валерий Баранов заявил, что уходит в отставку. Свое решение Баранов объяснил невозможностью работать в сложившихся условиях в городском совете и без депутатского большинства.

Об этом сообщает пресс-служба Бердянского горсовета.

Валерий Баранов отметил, что после выборов он понимал, что будет очень сложно работать без большинства в городском совете, и надеялся, что постепенно удастся всех объединить для того, чтобы развивать город.

"Весь этот год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива. А как работать в этой обстановке? Я вижу два варианта. Первый – продолжить попытки и уговаривать, унижаться, оправдываться. И второй вариант – подать в отставку в связи с невозможностью работать в таких условиях, сохранить себе остатки здоровья и нервов и дать свободу депутатской команде для возможных достижений, но уже без моего участия", - сказал городской голова депутатам.

"Поэтому с учетом сложившейся тупиковой ситуации, моего возраста и личных мотивов я вынужден подать в отставку и пожелать вам успехов в труде. Хочу поблагодарить своих избирателей, извиниться перед ними за такое мое вынужденное решение. В дальнейшем я готов помогать городу всеми своими возможностями", – добавил Виталий Баранов и вышел из сессионного зала.

Напомним, Баранов был избран на должность городского головы Бердянска от партии "За будущее" в 2020 году. За него проголосовали 49,98% избирателей. Отрыв Баранова от ближайшего соперника – Александра Свидла от ОПЗЖ – составлял несколько сотен голосов.

Валерий Баранов был народным депутатом VI созыва от Блока Литвина. Пост городского головы Бердянска занимал с 1998 по 2007 год. 3 марта 2014 и. о. президента Украины Александр Турчинов назначил Баранова главой Запорожской ОГА. 27 октября 2014 года чиновник написал заявление об отставке по собственному желанию.

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