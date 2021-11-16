Буймистер считает решение фракции "Слуги народа" исключить ее из комитета незаконным

Депутат пообещала судиться.

Внефракционный народный депутат Людмила Буймистер считает решение фракции "Слуги народа" инициировать ее исключение из экономического парламентского комитета незаконным.

Об этом она сообщила корреспонденту LB в кулуарах парламента.

"Фракция "Слуга народа" принимает решение о внефракционном депутате, что ему делать в парламенте. Решение абсолютно необоснованное и юридически ничтожное, а ведь все народные депутаты Украины должны по закону работать в тех или иных комитетах", - отметила она.

Буймистер добавила, что в случае дальнейшего продвижения ее исключения из комитета она будет обращаться в суд.

"Если мне будут мешать работать, я буду судиться, ведь исключение из комитета – это препятствование депутатской деятельности", – отметила она.

По словам Буймистер, нет процедуры исключения из комитета – можно снять главу комитета, но по законодательству все депутаты работают в комитетах.

В то же время, согласно ст. 7 закона "О комитетах Верховной Рады", персональный состав комитета может быть изменен в результате отзыва члена комитета. Избрание нового члена комитета, отзыв члена комитета, избрание или отзыв председателя комитета, первого заместителя, заместителя председателя, секретаря комитета осуществляются путем принятия постановления Верховной Рады Украины.

Напомним, вчера на заседании фракции "Слуга народа" решили инициировать исключение из экономического комитета Буймистер и из правоохранительного - нардепа Артема Дмитрука. В отношении Дмитрука также была запущена процедура исключения его из фракции.

Буймистер была исключена из фракции СН в октябре, после того как она не поддержала президентский законопроект об олигархах.



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