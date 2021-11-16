Варшава предлагает запретить РоSSии и Беларуси участие в спортивных соревнованиях

Вице-премьер Польши Петр Глинский считает, что из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе РоSSию и Беларусь следует исключить из международных организаций и запретить им участие в спортивных соревнованиях.

"Если другая сторона нагнетает напряжение, могут возникнуть ужасающие ситуации, о которых даже не хочу говорить. Это логика таких конфликтов. Мы можем столкнуться с очень серьезными последствиями. Международное давление на эти два режима – белорусский и роSSийский – должно быть гораздо сильнее", - заявил Глинский в интервью Polska Times.

"Я бы даже рассматривал возможность исключения РоSSии и Белоруссии из многих международных организаций, а также спортивных соревнований, которые для них важны", — отметил вице-премьер.