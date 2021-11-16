Мигранты пошли в атаку на польский КПП, против них применили водометы и газ
Нападающие вооружены камнями и, возможно, шумовыми гранатами.
Фото: twitter.com/MSWiA_GOV_PL
На границе между Беларусью и Польшей начались стычки между мигрантами и польскими силовиками.
В твиттере министерств обороны и министерства внутренних дел Польши сообщается, что вооруженные камнями и шумовыми гранатами мигранты предприняли попытку прорвать заграждение пограничного забора и попасть на территорию Польши. Против них применили водометы и слезоточивый газ.
Отражение нападения сопровождается призывом на английском языке: "Внимание! Внимание! Если вы не будете соблюдать порядок, против вас могут применить силу".
Atak migrant?w na przej?ciu granicznym w Ku?nicy. Migranci s? bardzo agresywni, rzucaj? w kierunku polskich funkcjonariuszy i ?o?nierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq