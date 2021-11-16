Мигранты пошли в атаку на польский КПП, против них применили водометы и газ

Фото: twitter.com/MSWiA_GOV_PL

На границе между Беларусью и Польшей начались стычки между мигрантами и польскими силовиками.

В твиттере министерств обороны и министерства внутренних дел Польши сообщается, что вооруженные камнями и шумовыми гранатами мигранты предприняли попытку прорвать заграждение пограничного забора и попасть на территорию Польши . Против них применили водометы и слезоточивый газ.

Отражение нападения сопровождается призывом на английском языке: "Внимание! Внимание! Если вы не будете соблюдать порядок, против вас могут применить силу".

Atak migrant?w na przej?ciu granicznym w Ku?nicy. Migranci s? bardzo agresywni, rzucaj? w kierunku polskich funkcjonariuszy i ?o?nierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq — Ministerstwo Obrony Narodowej ?? (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Migranci zostali wyposa?eni przez bia?oruskie s?u?by w granaty hukowe i obrzucili polskich ?o?nierzy i funkcjonariuszy pic.twitter.com/BwAQaK5TKL — Ministerstwo Obrony Narodowej ?? (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Atak migrant?w na przej?ciu granicznym w Ku?nicy. Migranci s? bardzo agresywni, rzucaj? w kierunku polskich funkcjonariuszy i ?o?nierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq — Ministerstwo Obrony Narodowej ?? (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Znajduj?cy si? po stronie bia?oruskiej migranci pr?buj? niszczy? zabezpieczenia graniczne. pic.twitter.com/hdo0xv9e51 — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 16, 2021

Напомним, что с лета 2021 года Беларусь стала транзитным маршрутом для мигрантов из Ирака, Сирии и Йемена, желающих попасть в Европейский союз.

Белорусский режим начал целенаправленно организовывать перевозку мигрантов, избрав жертвой сначала Литву, а затем Латвию и Польшу .

Ситуация накалилась в начале ноября, когда на польской границе в нейтральной полосе застряли до 5 тысяч мигрантов. В Польшу их не пускают, а возвратиться в Беларусь им не дают силовики.

15 ноября они переместились на соседний с лагерем пункт пропуска "Брузги – Кузьница".