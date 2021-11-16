Дисциплинарная комиссия "Слуги народа" сможет отозвать депутатов на местном уровне

Дисциплинарная комиссия партии "Слуга народа", которую планируют создать, сможет отозвать депутатов на местном уровне. Об этом в кулуарах парламента сообщила новая глава политсилы Елена Шуляк, передает корреспондент LB.ua.

Предполагается, что дисциплинарная комиссия будет рассматривать кейсы неуместных высказываний и поведения "слуг народа" на всех уровнях и употреблять "санкции".

"Такого органа, как дисциплинарная комиссия, нет, это было мое предложение создать. У нас раньше на базе фракции были дискуссии о том, чтобы создавать так называемый нравственный совет, но не было реализации этого замысла. Мне кажется, эту инициативу должна принять на себя партия, создать такую дисциплинарную комиссию, потому что мы видим, есть разные поступки и со стороны народных депутатов", – отметила она.

По словам Шуляк, нужно решать вопрос, как члены партии иногда ведут себя, как ведут себя местные депутаты. Именно для этого будет создан Дисциплинарный совет, где будет работать комиссия, которая будет рассматривать все проступки и выносить определенные решения.

Она напомнила, что скоро начнет действовать для местных депутатов императивный мандат.

"И, возможно, все эти люди, которые ведут себя недостойно, и комиссия это рассмотрит, возможно даже с такими людьми нужно будет прощаться", - добавила она.

Также в отношении депутатов смогут применять выговор.

"Не хотелось бы, чтобы это был "карательный" орган", - подытожила нардеп.

Напомним, Шуляк также предложила создать президиум Политсовета для оперативного принятия решений по текущим вопросам.