Дисциплинарная комиссия "Слуги народа" сможет отозвать депутатов на местном уровне

В скором времени в Украине начнет действовать императивный мандат, позволяющий отозвать депутатов.

Дисциплинарная комиссия "Слуги народа" сможет отозвать депутатов на местном уровне
Елена Шуляк
Фото: СН

Дисциплинарная комиссия партии "Слуга народа", которую планируют создать, сможет отозвать депутатов на местном уровне. Об этом в кулуарах парламента сообщила новая глава политсилы Елена Шуляк, передает корреспондент LB.ua.

Предполагается, что дисциплинарная комиссия будет рассматривать кейсы неуместных высказываний и поведения "слуг народа" на всех уровнях и употреблять "санкции".

"Такого органа, как дисциплинарная комиссия, нет, это было мое предложение создать. У нас раньше на базе фракции были дискуссии о том, чтобы создавать так называемый нравственный совет, но не было реализации этого замысла. Мне кажется, эту инициативу должна принять на себя партия, создать такую дисциплинарную комиссию, потому что мы видим, есть разные поступки и со стороны народных депутатов", – отметила она.

По словам Шуляк, нужно решать вопрос, как члены партии иногда ведут себя, как ведут себя местные депутаты. Именно для этого будет создан Дисциплинарный совет, где будет работать комиссия, которая будет рассматривать все проступки и выносить определенные решения.

Она напомнила, что скоро начнет действовать для местных депутатов императивный мандат.

"И, возможно, все эти люди, которые ведут себя недостойно, и комиссия это рассмотрит, возможно даже с такими людьми нужно будет прощаться", - добавила она.

Также в отношении депутатов смогут применять выговор.

"Не хотелось бы, чтобы это был "карательный" орган", - подытожила нардеп.

Напомним, Шуляк также предложила создать президиум Политсовета для оперативного принятия решений по текущим вопросам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашениеКлиматическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКООдри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО
В Польшу прорвались почти 50 мигрантов
Блок рекламы


Похожие новости
Безгин: "Пусть у депутатов без сертификатов будут проблемы с доступом в Раду"Безгин: "Пусть у депутатов без сертификатов будут проблемы с доступом в Раду"
Разумков обнародовал фамилии депутатов, вошедших в его межфракционное объединениеРазумков обнародовал фамилии депутатов, вошедших в его межфракционное объединение
Корниенко заявил, что никаких бесплатных тестов на ковид для депутатов не будет
Шмигаль призвал депутатов и граждан вакцинироваться и показал свой ковид-серификатШмигаль призвал депутатов и граждан вакцинироваться и показал свой ковид-серификат
"Голос" заявил о блокировании командировки его депутатов в США"Голос" заявил о блокировании командировки его депутатов в США
В Бюджете-2020 в первом чтении учтено 20% поправок депутатов, - нардепка ЗабураннаяВ Бюджете-2020 в первом чтении учтено 20% поправок депутатов, - нардепка Забуранная
Железняк рассказал об увеличении продолжительности рабочего дня депутатовЖелезняк рассказал об увеличении продолжительности рабочего дня депутатов
Стефанчук направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссиюСтефанчук направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию
Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту о переходном периоде на Донбассе и в КрымуВенецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту о переходном периоде на Донбассе и в Крыму
Смертность от COVID-19 в мире на самом низком уровне с начала года, - ВОЗСмертность от COVID-19 в мире на самом низком уровне с начала года, - ВОЗ
Последние новости
Подгружаем последние новости