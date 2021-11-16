Рада приняла законопроект о медиации

Предполагается, что разрешение споров через медиатора разгрузит суды.

Рада приняла законопроект о медиации
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о медиации (№3504).

Документ закрепляет на законодательном уровне возможности проведения процедуры медиации, которая будет заключаться в добровольном внесудебном урегулировании конфликта путем переговоров между его сторонами посредством медиатора. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

В пояснительной записке закона отмечается, что медиация распространена в мировой практике и позволяет выбирать досудебные и внесудебные способы для разрешения споров при сохранении возможности обращаться в суд для их решения.

В Украине медиация с годами начала получать распространение, однако законодательно этот институт не был урегулирован.

Согласно закону, процедуру медиации в Украине смогут применять в любых конфликтах (спорах), возникающих, в частности, из гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношений, а также в уголовных производствах при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других областях общественных отношений.

Также документ определяет стимулы для граждан, чтобы они не шли с какими-либо спорами в суд и перегружали его, а могли прийти к взаимопониманию и решить свои вопросы благодаря беспристрастному лицу медиатора, добавили в Минюсте.

Напомним, в 2019 году Верховная Рада не насобирала достаточное количество голосов за законопроект о медиации во втором чтении. В первом чтении актуальный тогда законопроект был принят еще в 2016 году.

В июле 2020 года в первом чтении был принят новый законопроект о процедуре медиации.

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