Рада приняла законопроект о медиации
Предполагается, что разрешение споров через медиатора разгрузит суды.
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о медиации (№3504).
Документ закрепляет на законодательном уровне возможности проведения процедуры медиации, которая будет заключаться в добровольном внесудебном урегулировании конфликта путем переговоров между его сторонами посредством медиатора. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.
В пояснительной записке закона отмечается, что медиация распространена в мировой практике и позволяет выбирать досудебные и внесудебные способы для разрешения споров при сохранении возможности обращаться в суд для их решения.
В Украине медиация с годами начала получать распространение, однако законодательно этот институт не был урегулирован.
Согласно закону, процедуру медиации в Украине смогут применять в любых конфликтах (спорах), возникающих, в частности, из гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношений, а также в уголовных производствах при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других областях общественных отношений.
Также документ определяет стимулы для граждан, чтобы они не шли с какими-либо спорами в суд и перегружали его, а могли прийти к взаимопониманию и решить свои вопросы благодаря беспристрастному лицу медиатора, добавили в Минюсте.
Напомним, в 2019 году Верховная Рада не насобирала достаточное количество голосов за законопроект о медиации во втором чтении. В первом чтении актуальный тогда законопроект был принят еще в 2016 году.
В июле 2020 года в первом чтении был принят новый законопроект о процедуре медиации.