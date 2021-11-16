Олег Ляшко сообщил о возобновлении уголовного производства по его драке с Герусом

Экс-нардеп считает дело "сфальсифицированным".

Олег Ляшко сообщил о возобновлении уголовного производства по его драке с Герусом
Олег Ляшко

Экс-нардеп, лидер РПЛ Олег Ляшко сообщил о возобновлении уголовного производства по его драке с главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Об этом Ляшко сообщил на брифинге.

"Сейчас мы приехали в Борисполь. Меня и моего адвоката вызвали, чтобы сообщить о возобновлении уголовного производства, которое было сфальсифицировано два года назад, когда наша команда начала борьбу против роSSийской энергетической агрессии", – заявил бывший народный избранник.

Ляшко убежден, что таким образом власти пытаются бороться с ним. Других деталей по сути движения уголовного дела он не рассказал.

6 ноября 2019 года лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа", главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом. Инцидент произошел в помещении зала приема международных делегаций аэропорта "Борисполь". В драке принимал участие и телохранитель Ляшко.

На следующий день полиция открыла дело против Ляшко по ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

19 ноября 2019 года Бориспольский горрайонный суд отпустил Ляшко на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца.

В январе 2020 года 6 ноября 2019 года лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа", главой комитета Совета по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом. Инцидент произошел в помещении зала приема международных делегаций аэропорта "Борисполь". В драке принимал участие и телохранитель Ляшка.

На следующий день полиция открыла дело против Ляшко по ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

19 ноября 2019 года Бориспольский горрайонный суд отпустил Ляшко на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца.

В январе 2020 года Национальная полиция завершила досудебное расследование по факту драки между Олегом Ляшко и Андреем Герусом в международном аэропорту "Борисполь".

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