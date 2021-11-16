ЕСПЧ отложил на два месяца слушание дела по искам Украины и Нидерландов к РоSSии

Европейский суд по правам человека отложил слушания о приемлемости дела "Украина и Нидерланды против РоSSии" на два месяца.

Как говорится в пресс-релизе на сайте ЕСПЧ , отсрочка является следствием недавнего отказа от рассмотрения дела судьи, назначенного в отношении РоSSийской Федерации.

Первое слушание по делу "Украина и Нидерланды против РоSSийской Федерации" должно было состояться 24 ноября 2021 года, но теперь перенесено на 26 января 2022 года.

В суде отмечают, что это дело предусматривает три межгосударственных иска:

"Украина против РоSSии" (относительно восточной Украины) (№8019/16) относительно утверждений Украины о нарушении Россией Европейской конвенции о правах человека в результате конфликта на востоке Украины в 2014 году;

Европейской конвенции о правах человека в результате конфликта на востоке Украины в 2014 году; "Украина против РоSSии" (II) (№ 43800/14), поданный 13 июня 2014 года по поводу вероятного похищения трех групп детей на востоке Украины в период с июня по август 2014 года и их временного перемещения в РФ;

"Нидерланды против РоSSии" (№ 28525/20), поданный 10 июля 2020 года - о сбитом 17 июля 2014года авиалайнере Malaysia Airlines, рейс MH17, над восточной Украиной, в результате чего погибли 298 человек, в том числе 196 граждан Нидерландов.

10 июня стороны получили информацию от суда о том, что слушания о приемлемости дела состоятся 24 ноября.

8 ноября назначенный в отношении РФ судья проинформировал суд, что он отзывает свое участие в рассмотрении. Президент Большой палаты приступил к поиску другого временного судьи, который мог бы принять участие в слушании, но такого найти не удалось.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин крушения вела совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым самолет был сбит ракетой, запущенной с ЗРК "Бук", а позже объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка роSSийской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Сейчас их заочно судят. Пулатов – единственный фигурант дела, отправивший на слушание своих адвокатов.

Окружной суд Гааги в марте 2020 года приступил к рассмотрению дела о крушении самолета. Приговор по делу MH17 запланирован на конец 2022 года.

Европейский суд по правам человека – это один из институтов Совета Европы, созданный 21 января 1959 года для контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека, ратифицированной в 1953 году. Расположен в Страсбурге (Франция). Его юрисдикция «распространяется» на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод.