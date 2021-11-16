Нардеп из "Слуги народа" попал в ДТП

Депутат заверил, что был трезв, и с ним все хорошо.

Фото: facebook.com / Алексей Ковалев - народный депутат

Депутат Верховной Рады Алексей Ковалев в понедельник, 15 ноября, попал в ДТП.

Об этом депутат сообщил в фейсбуке.

"Вчера я попал в ДТП, но такое случается в жизни. Я был трезв, о чем свидетельствуют тесты, которые я сделал по направлению ГБР, специалисты которого прибыли на место происшествия. Со мной все хорошо, спасибо тем, кто переживает и предлагает помощь" , – говорится в заявлении депутата.

В сообщении пресс-службы полиции Киевской области сказано, что 15 ноября на автодороге Киев – Одесса вблизи поворота на село Хлепче произошла авария, которой по подследственности будет заниматься Государственное бюро расследований.

Не называя имен, полиция сообщила, что 32-летний водитель Mercedes-Benz врезался в грузовой автомобиль MAN под управлением 52-летнего водителя.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В результате аварии водитель автомобиля Mercedes получил телесные повреждения и был отправлен в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи.

Напомним, что Алексей Ковалев родился в 1989 году. На момент избрания являлся директором частного предприятия "ЛК-Агро".