Зеленский созвал Раду на четверг для рассмотрения финансовых вопросов

Президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Оно состоится в четверг, 18 ноября.

Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук обнародовала повестку дня этого заседания.

На внеочередном заседании 18 ноября народные депутаты рассмотрят законопроекты:

№5315 – о страховании;

№5125 – о кредитных союзах, который продолжает реформу небанковского финансового сектора;

№5542-1 - по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Документ предлагает поэтапное увеличение суммы гарантирования до 600 тыс. грн. с 1 января 2023 года;

№5065 - о финансовых услугах и финансовых компаниях, который станет основой правового регулирования всего рынка финуслуг;

№5688 и 5689, устанавливающих налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков.

О том, что парламент может провести внеочередное заседание 18 ноября, вчера сообщил первый вице-спикер Александр Корниенко. Однако, какие именно вопросы готовятся к рассмотрению, он не уточнил.

Вчера глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram написал, что в Раде рассматривали возможность проведения не одного, а нескольких внеочередных заседаний - во вторник, четверг и пятницу.

Следующая пленарная неделя начнется 29 ноября. На ней планируется рассматривать бюджетные вопросы.