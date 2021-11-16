Зеленский созвал Раду на четверг для рассмотрения финансовых вопросов
"Слуга народа" обнародовала повестку дня.
Президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Оно состоится в четверг, 18 ноября.
Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук обнародовала повестку дня этого заседания.
На внеочередном заседании 18 ноября народные депутаты рассмотрят законопроекты:
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№5315 – о страховании;
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№5125 – о кредитных союзах, который продолжает реформу небанковского финансового сектора;
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№5542-1 - по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Документ предлагает поэтапное увеличение суммы гарантирования до 600 тыс. грн. с 1 января 2023 года;
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№5065 - о финансовых услугах и финансовых компаниях, который станет основой правового регулирования всего рынка финуслуг;
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№5688 и 5689, устанавливающих налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков.
О том, что парламент может провести внеочередное заседание 18 ноября, вчера сообщил первый вице-спикер Александр Корниенко. Однако, какие именно вопросы готовятся к рассмотрению, он не уточнил.
Вчера глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram написал, что в Раде рассматривали возможность проведения не одного, а нескольких внеочередных заседаний - во вторник, четверг и пятницу.
Следующая пленарная неделя начнется 29 ноября. На ней планируется рассматривать бюджетные вопросы.