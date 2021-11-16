Новоизбранная глава "Слуги народа" пообещала отказаться от тысячи за вакцинацию

Новоизбранная глава партии "Слуга народа" народная депутат Елена Шуляк по просьбе журналистов прокомментировала решение о выплате вакцинированным украинцам по тысяче гривен.

Об этом сообщает специальная корреспондент LB.ua.

Шуляк заявила, что является одним из авторов законопроекта, которым предполагается выделить из государственного бюджета три миллиарда гривен. Предполагается, что деньги, с одной стороны, пойдут на поддержку креативных индустрий, а с другой – будут стимулировать людей вакцинироваться от коронавируса.

Народная депутат отметила, что свою тысячу не будет брать, потому что считает, что есть люди, которым эти деньги больше нужны.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский пообещал по 1 тысяче гривен вакцинированным украинцам. По его словам, деньги можно будет получить через приложение "Дия" и потратить на спорт, развлечения или путешествия внутри Украины.