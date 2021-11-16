Около 30 связанных с "Кварталом" и семьей Зеленского человек получили должности в государственном секторе, – Bihus

За 2,5 года президентства Владимира Зеленского около 30 связанных со студией "Квартал 95" или семьей самого президента человек получили должности в государственном секторе. Об этом идет речь в материале Bihus.info.

После победы Зеленского на выборах заместителем руководителя проектного офиса "Укрзализныци" стал архитектор Александр Виглиано. Его жена Людмила с 2016 года сотрудничает с ООО "Квартал 95", а в начале 2019 года она делала добровольные взносы на счета тогда еще кандидата Владимира Зеленского. На предвыборную кампанию Людмила задонатила Зеленскому 700 тысяч гривен.

"По меньшей мере, двух "своих" людей Владимир Зеленский назначил в Антимонопольный комитет, который должен следить за тем, чтобы крупный бизнес (а в первую очередь это бизнес украинских олигархов) не монополизировал рынки. В сентябре 2019-го сюда на должность государственного уполномоченного была назначена Ирина Копайгора. До этого женщина работала на кафедре правового регулирования экономики Криворожского экономического института. Отец Копайгоры – также преподаватель – раньше преподавал самому Владимиру Зеленскому", – утверждают журналисты.

Тогда же в АМКУ пришла Ольга Песчанская, сестра которой Светлана руководит компанией, на которую записана вилла семьи Зеленских в Италии. Также Светлана "донатила" Зеленскому во время предвыборной кампании 300 тысяч гривен. Сейчас Ольга Песчанская возглавляет АМКУ.

Анна Кучук, муж которой пожертвовал Зеленскому 368 тысяч гривен, теперь работает в Службе безопасности Украины.

"Деньги семья, по словам Анны, собирала на новое жилье, но решила "инвестировать в изменения в стране". Анна Кучук на тот момент работала операционисткой в банке "Глобус", где тогда были открыты счета Владимира Зеленского, а в дальнейшем - партии "Слуга народа"", – говорится в материале.

В конце 2019 года Кучук устроилась на должность заместителя начальника Центрального управления СБУ , ныне возглавляет Аппарат главы СБУ .

Александр Пашков тоже продвинулся по карьерной лестнице. Он работал на рядовой должности в ГУ разведки Минобороны с начала 2000-х. Жена Пашкова, Оксана, работает главным бухгалтером "Квартала 95".

После победы Зеленского Пашков стал и.о. руководителя, а затем – руководителем Департамента стратегической разведки.

Также журналисты привели примеры того, как связанные с президентской семьей или "Кварталом" люди избирались народными депутатами, после чего значительно улучшали свое материальное положение.

"Так, например, семья "кварталовца" Александра Кабанова, который на старте каденции арендовал жилье в Киеве , сейчас приобрела новую квартиру на очень дорогой Оболонской набережной в Киеве . Сам Кабанов после попадания в Раду приобрел себе новый автомобиль "Ягуар", который, кстати, выбирал прямо посреди парламентского заседания", – говорится в сюжете.

В апреле 2019 года на тот момент кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил журналистам, что кумовства, в случае его победы, во власти не будет.