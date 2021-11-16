Витренко оценил потенциальные потери Украины от "Северного потока - 2" в $2 млрд в год

Глава "Нефтегаза" надеется, что газопровод не пройдет сертификацию.

Витренко оценил потенциальные потери Украины от "Северного потока - 2" в $2 млрд в год
Фото: oligarh.media

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что потенциальные потери Украины от газопровода "Северный поток - 2" будут составлять 2 млрд долларов в год.

Об этом он сказал в комментарии Reuters.

"Мы считаем, что его не следует сертифицировать, пока он не будет соответствовать европейскому законодательству", – заявил Витренко.

Глава "Нафтогаза" добавил, что Украина будет терять около 2 млрд долларов в год (что эквивалентно примерно 1,5% ВВП), если "Северный поток - 2" все-таки будет запущен.

"Мы также ожидаем, что Конгресс США введет санкции против оператора газопровода, потому что по ту сторону океана, по крайней мере, более или менее понимают, что РоSSия использует газ как оружие и играет не по правилам, и что "Северный поток-2" фактически ставит под угрозу не только весь континент, но и глобальную безопасность", – сказал Витренко.

Напомним, что немецкое федеральное сетевое агентство BNetzA начало сертификацию "Северного потока – 2" в сентябре 2021 года. В ноябре 2021 года к участию в процедуре были допущены выступающие против сертификации украинские компании "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины".

РоSSия завершила строительство "Северного потока – 2" 10 сентября и уже заполнила техническим газом первую нить. Сертификация – последний шаг, отделяющий РоSSию от запуска газопровода.

Проект "Северный поток – 2" состоит из двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море до Германии. После запуска "Северного потока" у РоSSии будет вся необходимая инфраструктура для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

Еще до запуска "Северного потока - 2" РоSSия перестала транспортировать газ по Украине в Венгрию. С октября 2021 года вступил в силу новый 15-летний контракт между Венгрией и "Газпромом", в соответствии с которым газ идет в обход Украины по "Турецкому потоку".

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