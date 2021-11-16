Законопроект о столице отсрочивает выборы в районные советы, - Белоцерковец

Законопроект проголосуют уже в ближайший четверг.

Законопроект о столице отсрочивает выборы в районные советы, - Белоцерковец
Дмитрий Белоцерковец
Фото: akcent.org.ua

Законопроект о столице, который будет рассмотрен в четверг, противоречит Конституции и дает «Слугам народа» возможность узурпировать власть в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киевсовета от «УДАРа Виталия Кличко» Дмитрий Белоцерковец.

«Слуги» выбрали путь к авторитаризму вместо поражения на предстоящих выборах в Киеве и хотят отобрать у киевлян их город. С нарушением регламента «Слуги народа» решились вынести в сессионный зал законопроект №2143-3 «О городе Киеве – столице Украины» и планируют принять его наспех уже в этот четверг. Хотя он нарушает Конституцию, ЗУ «О местном самоуправлении в Украине» и Европейскую хартию местного самоуправления. Эти документы обеспечивают балансы власти и их нарушение ведет к авторитаризму», - написал Белоцерковец.

Он подчеркнул, что законопроект отсрочивает выборы в районные советы, тогда как РГА будут существовать до 2025 года.

«В переходный период, который может занять до 2025 года, вертикаль центральной власти узурпирует власть в районах. РГА продолжают свое существование к моменту создания районных исполкомов. Они будут подчиняться главе КГГА. А проведение выборов в районные советы отсрочено до 2025 года. Для политической борьбы в тексте законопроекта тезис о создании райрад озвучен, но провести выборы будет невозможно до завершения «сложнейшей» процедуры согласования границ районов с Кабинетом министров. Это узурпация власти», - отметил УДАРовец.

Он добавил, что авторы законопроекта прописали его таким образом, чтобы не проводить выборы в районные советы до 2025 года.

«Фактически авторы этого драфта законопроекта сделали все, чтобы «Слуги» ни в коем случае не получили непредсказуемые результаты выборов в районные советы до 2025 года. А знаете почему? Потому что результаты социологических опросов свидетельствуют – минимум в 3 из 10 районов «Слуги» не смогут преодолеть даже 5% барьер», - отметил Белоцерковец.

Он призвал «Слуг народа» не нарушать Конституцию и Европейскую Хартию местного самоуправления ради своих политических выгод.

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