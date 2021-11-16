Артем Дмитрук заявил, что инициирование исключения из фракции "Слуга народа" не было для него неожиданностью

Он считает, что необходимое количество подписей за его исключение смогут собрать уже сегодня.

Народный депутат Артем Дмитрук считает, что фракция "Слуга народа" уже сегодня сможет собрать необходимое количество подписей для исключения его из состава. Вчера этот вопрос был поднят на заседании фракции "Слуга народа".

Процесс инициирования исключения не стал для него неожиданностью, сообщил Дмитрук в комментарии журналистам в кулуарах парламента. Он пояснил, что вчера во время съезда партии и заседания фракции находился с рабочим визитом в Армении.

"Приглашение на фракцию я не получал, на съезд фракции и партии, хотя поскольку мой вопрос, исключение меня из партии (на самом деле фракции. – Ред.) и правоохранительного комитета был в повестке дня, меня должны пригласить, но я приглашения не получил, я был в рабочем визите. Руководство партии знало, что я буду в рабочем визите, и, скорее всего, в этот день и сделали инициативу по моему исключению из фракции и комитета", – заявил он.

Дмитрук преодолевал, что у него "есть большое количество внутренних конфликтов в партии и по голосованию, и по местным вопросам в Одессе".

Он считает, что процесс его исключения инициировался после голосования за не поддерживаемый им законопроект о олигархах и после голосования за снятие Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Дмитрук добавил, что руководство партии "Слуга народа" говорит ему, что его документы на вступление в партию где-то потерялись.

Напомним, фракция "Слуга народа" также инициировала исключение из состава парламентских комитетов народных депутатов Людмилы Буймистер и Артема Дмитрука. Буймистер была исключена из состава фракции "Слуга народа" 19 октября. Вопрос ее выхода из фракции стал после того, как она отказалась поддерживать президентский законопроект об олигархах.

Решение инициировать исключение из фракции Дмитрука было принято вчера. Депутат недавно дал интервью подсанкционному блогеру Анатолию Шарию, где раскритиковал "Слугу народа".

И Буймистер, и Дмитрук записались в межфракционное объединение "Умная политика", созданное Дмитрием Разумковым.

Дмитрук, кроме сообщений о разногласиях во взглядах со своей фракцией, известен некоторыми скандальными заявлениями, а также дракой с народным депутатом от "Батькивщины" Сергеем Власенко.