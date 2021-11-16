Порошенко призвал к усилению присутствия международных союзников в Украине

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает подписанный 15 ноября указ Владимира Путина о так называемой гуманитарной поддержке оккупированным Россией отдельным районам Донецкой и Луганской областей вызовом для Украины и всего коллективного Запада.

«Совершенно очевидно, что Путин на этом останавливаться не собирается. Белорусскими маневрами он отвлекает внимание. Непродолжением мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на двух роSSийских пограничных пунктах и через блокирование СММ ОБСЕ он стремится избавиться от лишних глаз. Концентрацией своих войск на украинском направлении он угрожает не только Украине. Он очерчивает новые красные линии для Запада: если раньше это касалось членства Украины в НАТО, то сегодня уже привлечение НАТО в Украину», – написал Порошенко в Facebook.

По его мнению, Кремль ускоряет сценарий ползучей аннексии оккупированных территорий Донбасса и ответ мира должен быть адекватным имеющимся вызовам.

«Самое время для усиленного международного присутствия и в Украине наших союзников. Самое время для увеличения цены за роSSийскую дерзость новыми санкциями. Именно в этом контексте искренне приветствую решительность позиции Берлина и Парижа, четко предупредивших Москву о "серьезных последствиях", в случае новых попыток посягнуть на территориальную целостность Украины. Ожидаю, что этот пример продолжат другие наши партнеры. Самое время для остановки сертификации "Северного потока-2". Важно, что и Украину присоединили к этому процессу», – констатирует Порошенко.

Он убежден, что Украина должна требовать не только отмены этого указа, но и возвращения захваченных Россией предприятий, отмены роSSийской рублевой зоны, отмены решений о паспортизации.

«Следует понимать, что под гуманитарной риторикой торчат уши ползучего экономического аншлюса украинского Донбасса. Пока власти медлили с признанием предупреждений партнеров о роSSийских маневрах на границе, Москва все глубже запускает свои щупальца в украинский суверенитет», – предостерег Петр Порошенко.