Безгин: "Пусть у депутатов без сертификатов будут проблемы с доступом в Раду"

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин высказался за то, чтобы у депутатов без сертификатов были проблемы с доступом в Раду.

Об этом он рассказал в кулуарах парламента, сообщает специальный корреспондент LB.ua.

"Пусть уже будут проблемы с доступом. Мы должны начинать с себя, показывать пример. У кого будут проблемы, они не будут работать, не получат зарплаты от управления делами", - отметил народный избранник.

Как сообщалось, в Раде начал действовать специальный порядок доступа с сертификатами или тестами. Народных депутатов допускают в помещение только после проверки сертификатов, ПЦР-тестов или тестов на антиген.

Проблем с входом в парламент у депутатов сегодня не возникало.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал трех депутатов Верховной Рады, заявивших, что они не будут вакцинироваться против коронавируса. Все трое – из монобольшинства: Юрий Камельчук, Лиза Богуцкая и Артем Дмитрук.